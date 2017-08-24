Galaxy Note 8 ve iPhone 8'in Prototipi Yan Yana!

Sonbahara damgasını vuracak olan Galaxy Note 8 ile iPhone 8'in genel tasarımını değerlendirdik. Her iki cihaz da modern tasarım çizgileriyle, kullanıcıların beklentilerini fazlasıyla karşılayacak.

2017 yılına damga vuracak iki cihaz; Apple’ın 10. yıl özel telefonu iPhone 8 ve Samsung’un çiçeği burnunda amiral gemisi Galaxy Note 8. Her ne kadar Apple henüz şovunu yapmamış olsa da elimizde tasarım konusunda iki cihazı yarıştırabileceğimiz kadar sızıntı ve prototip var.

Boyut konusuna geldiğimizde iPhone 8, 143.5 x 71 x 7.5 milimetre ölçülerine sahip olacak. Galaxy Note 8 ise 162.5 x 74.8 x 8.6 milimetre ile iPhone 8'den belirgin bir şekilde daha büyük bir cihaz.

Tasarım demişken arka kameraya da değinmemiz gerekiyor. iPhone 8 belki daha ince bir cihaz, ancak arkadaki çift kamera çıkıntısı Galaxy Note 8’in kamerasına göre oldukça fazla.

İki telefonun alt kısmı tamamen farklı. Galaxy Note 8’de tek bir hoparlör ve bir 3.5 milimetre kulaklık girişi bulunuyor. iPhone 8’de ise kulaklık girişi yok, fakat çift hoparlör var. Ayrıca Galaxy Note 8’de bir de S-Pen var. Apple ise akıllı telefonlarına bir kalem koymayı henüz düşünmüyor.

Apple, Eylül ayında büyük bir etkinlikte iPhone 8’i tanıtacak. O gün geldiğinde, iki telefonu daha detaylı bir şekilde karşılaştırabileceğiz.