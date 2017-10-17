Galaxy Note 9, Çok Daha Gelişmiş Özelliklerle Gelecek!

Samsung, Galaxy Note 9'da S Pen başta olmak üzere pek çok özellik geliştiriyor. Telefonun simgesi olan S Pen'e ise yeni özellikler getirilmek isteniyor.

Samsung’un 2016’da yaşadığı Galaxy Note 7 felaketinin ardından şirketin kendini affettirmek için devrim niteliğinde iki telefon çıkardığını gördük. İlk başta Galaxy S8 ile şıklığın simgesi olan Samsung, daha sonra gelen Galaxy Note 8 ile bir telefonun nasıl olması gerektiğini herkese gösterdi.

Bu adımlar telefon sektörünün de hızlı bir sürece girmesini sağladı. Birbirleriyle yarışan şirketler her zaman en iyi olmak için çalışıyor ve bu durum sektörde her zaman daha iyi bir telefonun olmasını sağlıyor.

Samsung’un önümüzdeki sene çıkaracağı Galaxy Note 9 hakkında konuşmak için henüz çok erken, ancak vaat edilen şeyler ortaya çıktı. Samsung’un mobil alanda Global Ürün Planlama grubundan BJ Kang ve Cue Kim’le yapılan bir röportajda, şirketin Galaxy Note 9 için yapmak istedikleri ortaya çıktı.

Galaxy Note 9’da Yapılmak İstenenler

Galaxy Note 9, bir önceki modelde olduğu gibi kamera, S Pen ve geniş ekrana yönelecek. Samsung’un ilk çift kamerasını gördüğümüz Galaxy Note 8’in ardından daha tecrübeli bir şekilde hazırlanan ekip, hem donanım hem de yazılım olarak daha güçlü bir Note 9 için araştırmalar yapıyorlar.

Galaxy Note serisinin en önemli farklarından olan S Pen’in Note 9’la birlikte yepyeni özellikler kazanmasını isteyen ekip, bir kalemi en fazla ne kadar işlevsel kullanabileceklerini araştırmakla meşgul. Bunlarla birlikte Galaxy S8 ile başlayan yükselişe devam etmek isteyen Samsung, önümüzdeki sene çıkaracağı telefonlarda yeni teknolojilere yer verebilir.

Peki, sizce Galaxy Note 9’un kalemine ne gibi özellikler ekleyebilirler? Yorumlarınızı bekliyorum.