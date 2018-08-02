Öne Sürülen Galaxy Note 9 Fiyatları Makul Olarak Yorumlandı

Samsung'un, 9 Ağustos 2018'de tanıtımını gerçekleştireceği yeni amiral gemisi Galaxy Note 9 için öne sürülen fiyatlar, makul olarak yorumlandı.

Samsung'un uzun süredir beklenen telefonu Galaxy Note 9, kısa bir süre sonra tanıtılacak. Ancak yapılacak olan lansman öncesi, telefon ile ilgili bazı fiyat bilgileri sızdırıldı. Ortaya atılan iddialara göre Samsung, yeni telefonu Galaxy Note 9'u 950 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunacak.

Ancak bu 950 dolarlık fiyatın, temel model için geçerli olacağı belirtildi. Depolama kapasitesi gibi bazı değişkenlere göre satış fiyatları farklılık gösterecektir. Özellikle en çok merak edilen opsiyonlardan biri olan 512 GB dahili depolamaya sahip modelin 1.250 dolar üzerinden satılacağı belirtildi.

Fiyatın sızdırılmasından sonra kullanıcılar tarafından makul olarak yorumlandı ancak ülkemiz için aynı şeyleri söylememiz mümkün olmayacak gibi görünüyor. Bu noktada Samsung'un ülkemizde satışa sunacağı telefonlarda izleyeceği fiyat politikası kilit rol oynuyor. Artan kur farkları ve vergiler ile beraber yeni Galaxy Note 9'un 5500 TL'den aşağıya satılması zor görünüyor.