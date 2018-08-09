Galaxy Note 9'un S-Pen'i Uzaktan Kumanda Görevi Görecek

Uzun bir süredir merakla beklenilen, hakkında birçok yorum ve varsayım yapılan Galaxy Note 9’un özellikleri ve araçları bugün itibarı ile netleşmeye başladı. Bu noktada cihazın beklenen araçlarından olan S-Pen ile ilgilide yeni bilgiler geliyor.

Samsung fanatikleri bir yana dursun, teknoloji ile uzaktan ya da yakından ilgisi olan herkesin merakla beklediği Galaxy Note 9, bugün itibarı ile tanıtılıyor. Daha önce de çeşitli söylentilerin olduğu, bu sayede de kabataslak bilgiler edindiğimiz S-Pen, artık net bir şekilde karşımıza çıktı.

Yeniden tasarlanan ve özel işlevler eklenen S-Pen, şimdi Samsung’un en yeni özelliği olarak uzaktan kumanda görevi görüyor. İçerisine Bluetooth enerjisinin eklenmesi ile deyim yerindeyse bir üst basamağa çıkan araç, bundan böyle tıklama ile fotoğraf çekebilecek, slayt gösterilerinde ilerleyebilecek ve müzik dinlerken duraklama ve devam durumlarını kontrol edebilecek.

Estetik olarak da oldukça şık bir görünüme sahip olan S-Pen, neon sarı ve mor renkli olarak alıcılarını selamlıyor. Bu bağlamda eğer sizler de telefonunuzu aynı zamanda güncel notlar alabileceğiniz bir not defteri olarak kullanmaktan keyif alıyorsanız, S-Pen kullanım kolaylığı ve zarif görüntüsü ile beklentilerinizi karşılayabilecek. Tüm bunlara ek olarak da yeni sahip olduğu özellikleriyle S-Pen sizlere farklı deneyimler yaşatacaktır.