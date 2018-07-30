Galaxy Note 9'un S-Pen'i, Note 8 S-Pen'i ile Karşılaştırıldı

Yeni sızdırılan bir görsel, Galaxy Note 9 S-Pen'i ile Galaxy Note 8 S-Pen'ini yan yana görme fırsatı sunuyor. İki cihaz arasındaki tasarım benzerlikleri, en dikkat çeken nokta olarak göze çarpıyor.

Dokunmatik ekran destekli özel bir kalem olan S-Pen, Samsung’un en popüler amiral gemi serisi olan Galaxy Note’ların en önemli özelliklerinden biridir. Galaxy Note serisinin ilk üyesi duyurulduğundan beri her modelde biraz daha geliştirilen S-Pen, Galaxy Note 9 ile birlikte Bluetooth özelliğine kavuşarak evriminin en üst seviyesine ulaşmış olacak.

Yeni sızdırılan bir görüntü. Galaxy Note 9 ile birlikte tanıtılacak olan S-Pen, Galaxy Note 8 ile birlikte tanıtılan S-Pen’e göre nasıl bir tasarım güncellemesine sahip olduğunu gösteriyor. Yeni S-Pen özellikleri ile bir önceki nesil S-Pen’i geride bırakmayı başarsa da tasarım anlamında büyük bir yenilik getirdiğini söylemek zor.

Yeni S-Pen’deki en büyük fark, stylus’un uç kısmının gövdeden farklı renkte olması. Bunun temel nedeni ise Galaxy Note 9’un S-Pen ile aynı renkte olmayacak olması. İki S-Pen arasındaki bir diğer fark ise kalemin dokunmatik kontrolleri sağlayan uç kısmının biraz daha kalın hatlara sahip olması. Bunun nedeni, Bluetooth desteğinin cihazı kalınlaştırması olabilir.

S-Pen, yeni donanımı ile müzik çalar kontrolü, kamera deklanşörü gibi önemli birkaç özellik sunuyor olsa da görünüş itibari ile bildiğimiz S-Pen’den çok da farklı değil. Muhtemelen yeni S-Pen, 9 Ağustos’ta gerçekleşecek lansmanda pil ömrü ile birlikte Samsung’un en çok üzerinde duracağı Galaxy Note 9 özelliklerinden biri olacak.