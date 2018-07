Yeni Galaxy Note 9 Hakkında Samsung'dan Açıklama Geldi

Şirketin en güçlü ve en kullanışlı akıllı telefonlarından birisi olacak olan yeni Galaxy Note 9, tanıtımına birkaç gün kala Samsung tarafından iyiden iyiye ön plana çıkarılmaya başlandı.

Samsung tarafından 9 Ağustos’ta tanıtılacak olan Galaxy Note 9 için birkaç gün önce üç adet teaser video yayınlandı. Bu videolar internette hızla yayılırken, Samsung cephesinden etkinlik için aynı zamanda yazılı bir açıklama yapıldı. Yapılan bu açıklama metni ise şöyle: “Samsung Electronics, 9 Ağustos’ta New York’ta yapmak istediğiniz her şeyi en iyi şekilde yerine getirebilecek bir cihazı açıklayacak. Galaxy ailesinin yüksek kaliteye sahip modelleri arasında gelecek olan bu yeni üye, akıllı telefonun gücünü, performansını ve hızını en üst çıtaya çıkaran teknolojiler ile birlikte kullanıcıların yaşamlarına en iyi şekilde optimize edildi. Sahip olduğu özellikler sayesinde Samsung’un en gelişmiş amiral gemisi olma niteliğindeki cihaz, sizler için iş, oyun ve diğer her şey açısından onu ihtiyacınız olan tek şey haline getiriyor.”

Yapılan bu etkinlik açıklamasında Samsung’un Galaxy Note 9’un adını hiç vermemesi ise dikkatlerden kaçmıyor. Fakat yazı ile birlikte ortaya çıkan resimde altın rengi bir S Pen yer alması, onun Galaxy Note 9 için yapılan bir açıklama olduğunu iyice kesinleştirmekte. İsmine yakışır şekilde 9 Ağustos’ta tanıtılacak olan cihazın tanıtımına artık sayılı günler kaldı.

Geçmişte olduğu gibi bugünde Galaxy Note serisi cihazlar, birden fazla işi tek bir noktada toplama konusunda oldukça büyük iddia sahibi. Samsung’un söz ettiği gibi Note 9 modelinin hem işleri yürütmek, hem oyun oynamak ve hem de diğer görevler konusunda yardımcı olma yeteneği hangi kapasitede, bunu bize zaman gösterecek.

Burada özellikler ve tasarım ne kadar konuşulursa konuşulsun bu telefonun ne kadar başarılı olduğunu bize cihazı satın alan kullanıcıların yorumları ve geri dönüşler ispatlayacaktır. Sonuç itibariyle her şirket yeni tanıttığı ürününe güvenir ve onu savunur. Samsung’un ne kadar haklı çıkacağını bekleyip göreceğiz.