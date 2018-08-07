Galaxy Note 9 Value Pack Sızdırıldı: AKG Kulaklık ve HDMI

Samsung'un en yeni amiral gemisi Note 9'un tanıtılmasına sadece 2 gün kala yeni bir sızıntı daha ortaya çıktı.

Samsung'un aylardır beklenen Galaxy Note 9'u tanıtmasına sadece 2 gün kaldı. Neredeyse tüm detayları ortaya çıkan Note 9'un şimdi de satış stratejisiyle alakalı bilgiler ortaya çıktı. Bir Reddit kullanıcısı tarafından ortaya atılan iddiaya göre, cihazı ön siparişle alanlara iki farklı hediye seçeneği sunulacak. 299 dolarlık AKG Y50 BT kablosuz kulaklık veya 15.000 Fortnite V-Bucks olarak belirlenen hediyeler alınmak istenmediğinde; kullanıcılara 99 dolarlık bir indirim yapılacak.

Galaxy Note 9 Value Pack olarak sızdırılan kutu içeriğinde oldukça faydalı aksesuarlar yer alıyor. Araç tutucusu ve araç şarjına ek olarak, yukarıda bahsettiğimiz AKG kulaklığın yer aldığı kutu; muhtemelen ön siparişe özel olacak. Aynı zamanda kutu içeriğinde bir adet HDMI kablosu bulunuyor.

Aynı kaynaktan gelen bilgilere göre S Pen için ilginç yenilikler yolda. Kalemin üstünde yer alan butona bir kez tıkladığınızda deklanşör (bu yeni bir özellik değil), çift tıkladığınızda ise ön ve arka kameralar arasında geçiş görevi görüyor. S Pen'in tüm özelliklerinin yer aldığı haberimize ise aşağıdan ulaşabilirsiniz.

6.4 inç gibi oldukça büyük bir ekranla gelecek olan Note 9, genel boyutları bakımından Note 8 ile yakınlık taşıyacak. Manzaralara, insanlara, hayvanlara, yemeklere ve benzeri şeylere özel ayarlar yapacak olan yapay zeka destekli kamerasıyla Note 9, muhtemelen kamera konusunda en iyi telefonlardan biri olacak.

Samsung DEX ile ilgili haberler ise sevindirici. Herhangi bir ekstra aksesuar gerekmeden, USB-C'yi HDMI'a çeviren kabloyla Samsung DEX sistemini kullanabileceksiniz. Huawei telefonlarda olduğu gibi.

Samsung Galaxy Watch Hakkında Detaylar

Aynı kaynağa göre Samsung'un yeni akıllı saati de yolda. Eskiden Gear S4 olarak adlandırılacağı düşünülen saatin adında değişikliğe gidilmiş durumda. Samsung'un yeni akıllı saati, Galaxy Watch adıyla satışa sunulacak. 46 mm ve 42 mm olmak üzere (Apple'da 38 ve 42 mm şeklinde seçenekler bulunuyor) iki farklı boyut seçeneğiyle gelecek olan saatin 46 mm'lik versiyonu, 7 güne kadar pil ömrü sunabilecek.

Yeni bir Rose Gold renk seçeneğiyle gelecek olan Galaxy Watch, 40 farklı egzersiz moduyla spor yaparken de yanınızda olacak. Samsung Pay için NFC teknolojisini kullanacak olan saat, farklı bir manyetik güvenli iletim teknolojisine sahip olmayacak.