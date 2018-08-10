Galaxy Note8 Kılıfları Galaxy Note9'larda Kullanılır mı?

Yeni tanıtılan Galaxy Note9, Galaxy Note8 ile oldukça benzer bir tasarıma sahip. O halde Galaxy Note8 kılıflarını Galaxy Note9'larda kullanabilir miyiz?

Samsung, yeni amiral gemisi Galaxy Note9’u tanıttı. Cihaz, sürpriz olmayan bir şekilde Android ekosisteminin en güçlü akıllı telefonlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Galaxy Note9’un belki de tek eleştirilen noktası ise tasarımının büyük ölçüde geçtiğimiz yıl tanıtılan Galaxy Note8 ile aynı olması.

Bir dakika! Bu bir avantaj olabilir mi? Belki de Galaxy Note9 için yeni ve pahalı Galaxy Note9 kılıflarından birini almak yerine daha uygun fiyatlı Galaxy Note8 kılıflarından birini alarak birazcık tasarruf sağlayabiliriz. Bu gerçekten güzel olabilirdi ancak ne yazık ki ‘küçük’ tasarım farklılıkları, Galaxy Note8 kılıflarını Galaxy Note9’larda kullanmamızı engelliyor.

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıl tanıtılan Galaxy Note8’de parmak izi tarayıcı kameranın yanında bulunuyordu. Bu konumlandırma, kullanıcılardan büyük tepki almıştı çünkü simetrik bir görünüm sağlasa da devasa bir telefonda parmak izi tarayıcının o kadar yukarıda olması kolay değildi. Samsung, bu ‘küçük’ problemin üstesinden gelmek için Galaxy Note9’da parmak izi tarayıcıyı kameranın altına konumlandırdı. Bu küçük değişim, Galaxy Note8 kılıfını Galaxy Note9’da kullanamamamızın birinci nedeni.

Diyelim ki siz, iris tarayıcıyı kullanmayı tercih ediyorsunuz ve parmak izi tarayıcı sizin için çok da bir anlam ifade etmiyor. O zaman Galaxy Note8 kılıfını Galaxy Note9’a takabilir misiniz? Ne yazık ki cevabımız yine hayır. Çok fark edilmese de Galaxy Note9, Galaxy Note8’den 0.6mm daha kısa, 1.6mm daha geniş ve 0.2mm daha kalın. Dolayısı ile parmak izi tarayıcıdan feragat etseniz bile boyut farklılıkları nedeni ile Galaxy Note8 kılıflarını Galaxy Note9’a takamazsınız.