Galaxy Note9, 512GB Depolama Alanına Sahip En Ucuz Telefon

Günümüzde 512GB dahili depolama alanına sahip hala birkaç akıllı telefon bulunuyor. Fiyatı pek çok kişi tarafından pahalı bulunan Galaxy Note9 ise 512GB dahili depolama alanına sahip en ucuz telefon olarak karşımıza çıkıyor.

Günümüzde neredeyse tüm amiral gemisi akıllı telefonlar 4K video kayıt yeteneğine sahipler. Ayrıca artık gelişmiş grafiklere sahip mobil oyunlarda neredeyse bilgisayar oyunlarıyla yarışacak dosya boyutlarına sahipler. Hal böyle olunca da akıllı telefonların depolama alanı kapasiteleri oldukça önemli oluyor.

Günümüzde 64GB ve 128GB dahili depolama alanı, amiral gemileri için standart haline gelmiş durumda. Kullanıcıları depolama konusunda biraz daha özgür bırakmak isteyen üreticiler ise 256GB dahili depolama alanı sunuyorlar. Günümüzde satın alabileceğiniz en geniş dahili depolama alanı ise 512GB’a kadar ulaşmış durumda.

Şu anda piyasada 4 farklı 512GB depolama alanına sahip akıllı telefon bulunuyor. Bunlar Huawei Mate RS Porsche Design, Oppo Find X Lamborghini Edition, Samsung Galaxy Note9 ve Asus ROG oyuncu odaklı akıllı telefon. Asus ROG hariç tüm akıllı telefonların fiyatlarını biliyoruz. Peki hangisi daha uygun fiyatlı?

Huawei Mate RS Porsche Design, 6GB RAM’e ve 512GB dahili depolama alanına sahip. Güçlü donanımı ve şık tasarımı ile ‘amiral gemisi’ sıfatını sonuna kadar yansıtan cihaz, 2500 dolarlık fiyatı ile bütçe dostu olmaktan fazlasıyla uzak. Peki Huawei Mate RS Porsche Design’ın diğer rakipleri ne durumda?

Oppo Find X Lamborghini Edition da Huawei Mate RS Porsche Design gibi özel üretim bir telefon. Farkı ise fiyatının 1500 dolar seviyesinde olması. Çerçevesiz ekranlı tasarımı ile adından fazlasıyla söz ettirmeyi başaran cihaz, bugün itibari ile ilk kez satışa sunuldu ve satışa çıkan tüm birimler 4 saniye içinde tükendi.

Dün akşam saatlerinde tanıtılan Galaxy Note9 ise Huawei Mate RS Porsche Design, Oppo Find X Lamborghini Edition’ın aksine seri üretim bir model olarak piyasaya sürülecek. Üstelik diğer iki model, bazı pazarlarda satışa sunulurken Galaxy Note9, 512GB’lık sürümü ile global pazarda satışa sunulacak. Cihazın global fiyatı ise 1250 dolar.

Gelen sızıntılara göre Asus ROG da 512GB’lık sürümü ile Galaxy Note9’dan daha uygun fiyatlı olmayacak. Dolayısı ile 512GB’lık Galaxy Note9, her ne kadar bazı kişilere göre pahalı olsa da global pazarda erişilmesi en kolay ve fiyatı en ucuz 512GB dahili depolama alanına sahip akıllı telefon.