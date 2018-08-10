Samsung, şu ana kadar piyasaya sürmüş olduğu en güçlü akıllı telefonu tanıtsa da Apple yatırımcılarını korkutmayı başaramadı. Daha da önemlisi Samsung yatırımcıları da Galaxy Note9 karşısında etkilenmiş gibi durmuyor.

Samsung yeni bir akıllı telefon tanıttı. Üstelik bu telefon, şirketin şu ana kadar tanıtmış olduğu en güçlü akıllı telefon ve pek çok kişiye göre de Android ekosisteminin en güçlü cihazı konumunda bulunuyor. Peki bu durumda yatırımcılar ne düşünüyor? Galaxy Note9’u iPhone X’a karşı bir tehdit olarak görüyorlar mı?

Samsung, Galaxy Note9 lansmanını gerçekleştirmeden önce dün, Apple hisseleri %1.6 artış gösterdi ve son 52 haftanın en yüksek değerine ulaşarak 209,78 dolar seviyesine çıktı. Samsung, lansmana başlamadan yarım saat önce, Apple hisseleri hala 209,50 seviyesinden işlem görüyordu. Samsung, yeni amiral gemisini tanıttıktan hemen sonra Apple hisseleri 208,38 dolar seviyesine indi. Fakat tanıtımın ardından hisseler yine yükselmeye devam etti.

Apple’ın günden güne değer kazandığını düşünürsek, Galaxy Note9’un Apple hisselerini düşürmemesini normal karşılayabiliriz. Fakat Galaxy Note9, Samsung hisselerinde de bir hareketlenmeye neden olmadı. Galaxy Note9, yatırımcılarda bir heyecan yaratmayı başaramadı ve şirket hisseleri 37.59 dolar seviyesinde kalmaya devam etti.

Galaxy Note9, tasarım anlamında tüketicileri heyecanlandırmayı başaramadı. Cihaz, birbirinden şık özelliklere sahip olsa da 999 dolarlık fiyat, tüketicilerin gözünü korkutmuş durumda. Ayrıca Samsung’un tüm kampanyalara rağmen Galaxy S9 satışlarında da hedefinden çok uzakta olduğunu biliyoruz. Dolayısı ile yatırımcılar Samsung’a yatırım yapmak konusunda şirkete karşı büyük bir güvensizlik duyuyor.