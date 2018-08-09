Galaxy Note9 Çok Daha Kullanışlı DeX Moduyla Geliyor

Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy Note9 tanıtıldı. Cihazla beraber tanıtılan özelliklerin en çok dikkat çekenlerinden biri yeni DeX masaüstü modu oldu.

Galaxy S8'den beri Samsung, telefonlarını masaüstü platforma hazırlamaya çalışıyor. İlk olarak S8'de gördüğümüz DeX adlı bu özelliği kullanmak için nispeten pahalı bir aksesuar satın almak gerekiyordu. S9 modeliyle bu aksesuarın yeni versiyonunu satışa çıkaran Samsung, Note9 ile beraber DeX özelliğini çok daha erişilebilir hale getirdi.

Galaxy Note9 ile beraber, telefonunuzu masaüstü bir cihaz gibi kullanmak istediğinizde harici bir aksesuara ihtiyacınız yok. Bir ucu USB Type C, bir ucu HDMI şeklindeki bir kabloyla telefonunuzu harici bir ekrana bağlamanız DeX'i kullanmak için yeterli. Masaüstü deneyimini geliştirmek için yazılımsal iyileştirmeler de sunan Samsung, telefonunuzu sanal bir trackpad veya klavye gibi kullanma imkanı da sunuyor.

DeX özelliğinin bir diğer yeniliği sayesinde telefonunuzda herhangi bir işlemi gerçekleştirirken, bağladığınız ekranda da gösterilmesini istediğiniz farklı bir video veya slayt gösterisini yayınlayabiliyorsunuz. Yani bir sunum yaparken birine mesaj yazmanız gerektiğinde, bunu sunum yaptığınız kişilerin görmesine gerek kalmıyor.

DeX'in önceki sürümlerine göre çok daha faydalı özellikler içeren ve daha kolay kullanım imkanı sağlayan yeni DeX, sadece bir HDMI kablosuyla telefonunuzda bilgisayar deneyimi yaşamanızı sağlayabiliyor. Özellikle çok seyahat eden ve sık sık sunum yapan biriyseniz ve bilgisayar taşımak istemiyorsanız, Note9 ile beraber gelen DeX en büyük yardımcınız olabilir. Yeni DeX, Galaxy Note9'a ek olarak Galaxy Tab S4 modeliyle de uyumlu olarak çalışıyor.