Galaxy S6 Edge + Ocak 2018 Güvenlik Güncellemesi

Samsung’un sevilen telefonlarından Galaxy S6 Edge + sahipleri, Ocak 2018 güvenlik güncellemesini telefonlarına indirebilirler.

Samsung’un eski amiral gemilerinden Galaxy S6 Edge+ için Ocak 2018 güvenlik güncellemesi yayınlandı. Daha önce Galaxy S6, S7 gibi cihazlara gelen güncelleştirme, şimdi de Galaxy S6’nın kenarları kıvrımlı versiyonu olan Galaxy S6 Edge+ için geldi.

Yeni güncelleme ilk olarak Meksika’da yayınlandı, ancak kısa süre içerisinde tüm dünyaya gelmesi bekleniyor. Eğer elinizde bir Galaxy S6 Edge+ bulunuyorsa, güncellemenin gelmesini bekleyebilir veya Ayarlar > Yazılım Güncelleme menüsünden güncelleştirmenin gelip gelmediğini kontrol edebilirsiniz.

Güncelleştirmenin içinde özel olarak gelen bir şey yok. Tüm hatlarıyla piyasada ortaya çıkan güvenlik ihlallerine odaklanan yeni güncelleştirme, telefondaki hataları gideriyor.

Samsung Galaxy S6 Edge+, 5.7 inçlik 1440X2560 piksel çözünürlüklü süper AMOLED bir ekrana sahip. Bunun dışında 4GB RAM’i bulunan telefonda 8 çekirdekli Exynos 7420 bulunuyor. 3000 mAh’lik bataryası bulunan telefon, çıktığı yılların en üst düzey telefonları arasında yer alıyordu.