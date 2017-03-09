Samsung Galaxy S6 İçin Nougat Güncellemesi Yolda!

Android Nougat eski cihazlara gelmeye devam ediyor. Son olarak Galaxy S6 Edge ve S6 için gelecek güncelleme Avrupa'ya giriş yaptı.

Galaxy S6 cihazı sahipleri, uzun süredir bekledikleri güncellemeye kavuşuyorlar. Nougat sürümünün yüklü olarak geleceği cihazların sayısı gün geçtikçe artarken Google eski cihazları da atlamıyor.

Şubat ayı sonunda gelmesi beklenen güncelleme için Samsung bir erteleme yapmıştı. İncelemelerini tamamlayan firma, en kısa sürede tüm cihazlara Nougat 7.0 güncellmesini gönderecek.

İngiltere’de Galaxy S6 Edge modeli için yavaş yavaş güncelleme bildirimi almaya başlayan kullanıcılar da haberi duyurmaya başladı. Yukarıdaki görselde G925FXXU5EQBG koduyla gelen güncellemeyi görüyorsunuz. Yakın zamanda İsviçre, İtalya ve Almanya’daki kayıtlı cihazların da güncellemeye kavuşması bekleniyor. Avrupa’da başlayan güncelleme dalgasının ülkemize gelmesi muhtemelen çok uzun sürmeyecek, ancak yeni haberleri beklemekte fayda var.

Eğer S6 ve ya S6 Edge telefonlarına sahipseniz ya da güncellemeyi aldıysanız aşağıdaki yorumlar kısmında bunu değerlendirebilirsiniz.