Galaxy S7, Android 7 Nougat Almaya Başlıyor!

Samsung, Android 7 Nougat işletim sistemini belirli kullanıcılara dağıtmaya başlıyor.

Samsung, belirli abonelerine Galaxy Beta programı ile Android 7.0 Nougat test etme şansını geçtiğimiz aylarda tanımıştı. Söz konusu çalışmalar Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge için geçerliydi ve proje sona erdi. Sammobile'ın iddiasına göre bazı Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge kullanıcılarına dağıtımın başlandığı ortaya çıktı. Ne yazık ki, şimdilik sınırlı sayıdaki kullanıcı bu güncellemelerden faydalanabiliyor.

Bahsi geçen güncelleme, Ocak güvenlik yamasını da ihtiva ediyor. Samsung, artık kullanıcılarına beta sürüm kullanım izni vermeyecek. Android 7.0 Nougat kısa süre içinde Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge sahipleri ile buluşacak.

Bu şartlar altında, söz konusu güncellemenin ülkemizdeki Samsung sahipleri ile yakın tarihte buluşmasını bekliyoruz.