Galaxy S7, Samsung'un En Çok Kullanılan Cihazı Oldu!

Samsung'un geçen sene çıkardığı amiral gemisi Galaxy S7, tüm Samsung cihazları arasında en çok kullanılan telefon seçildi.

Galaxy S8’in çıkması ile S8’in başarıları hakkında daha çok konuşur olduk ancak Samsung cephesinde tek telefon Galaxy S8 değil elbette. Geçen sene Note 7’nin patlaması üzerine Samsung hayranları, Samsung’dan vazgeçmeyerek Galaxy S7’ye dönmüştü. Bu durumun belirtileri yeni yeni ortaya çıkıyor. Reklam ajansı ScientiaMobile’ın 1. çeyrek mobil izleme raporuna göre Samsung Galaxy S7, herhangi bir Samsung cihazından daha fazla mobil tarama üretiyor. Buradan ise Samsung cihazları arasında en çok kullanılan telefonun Galaxy S7 olduğu anlaşılıyor.

Bu istatistiği daha önce yine bir Galaxy telefonu elinde bulunduruyordu. Galaxy S6’dan verim alamayan Samsung, Galaxy S5 ile en çok kullanılan Samsung telefonu olmuştu. Galaxy S7’nin bu başarısında bununda etkisi olduğu düşünülüyor. Galaxy S5’i bir üst modele taşımak isteyen milyonlarca kullanıcı, Galaxy serisinin üst modeli Galaxy S7’yi tercih etmiş gözüküyor. Galaxy Note 7 serisinin de ortadan kalkması ile beraber S7, muhteşem bir yıl geçirmiş oldu.

Samsung’un yeni amiral gemisi Galaxy S8’in piyasaya sürülmesinin ardından indirime giren Galaxy S7, en iyi amiral gemisi olmamasına rağmen hala olumlu satış rakamlarına ulaşıyor. Sizce gelecek dönemde Galaxy S8, S7’nin rekorunu elinden alabilir mi yoksa bambaşka bir Samsung telefonunu mu beklememiz gerekiyor? Yorumlarınızı bekliyoruz.