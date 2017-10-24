Tüketiciler İçin Galaxy S7, iPhone 8'den Daha İyi Bir Cihaz!

Consumer Reports'ın tüketiciler için uygunluk listesinde Apple'ın yeni telefonu iPhone 8, geçtiğimiz yılın en başarılı cihazlarından Galaxy S7'nin altında yer aldı.

Tüketiciler için hemen her çeşit ürünü inceleyip puanlayan kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Consumer Reports, tüketicilere tavsiye ettiği akıllı telefonlar listesinde Apple’ın yeni cihazı iPhone 8’i, Samsung’un geçtiğimiz yıl tanıttığı amiral gemisi Galaxy S7’nin altına yerleştirdi. Her iki cihaz da Consumer Reports’ın testlerinden 80 puan almayı başarmış olmasına karşın Galaxy S7, daha iyi çağrı kalitesi ve şarj ömrü sunduğu için Consumer Reports tarafından tüketiciler için daha uygun bir cihaz olarak görüldü. Bağımsız kuruluşun listesinin başında ise hala Samsung’un bu yılın başında tanıttığı amiral gemisi Galaxy S8 bulunuyor.

Apple’ın hali hazırda satışta olan en yeni iPhone’u ile rekabet eden tek ‘eski’ Android amiral gemisi Galaxy S7 değil. LG’nin pek de beğenilmeyen amiral gemisi LG G6 da, iPhone 8 ve Galaxy S7 gibi Consumer Reports’tan 80 puan almayı başardı. Ayrıca Samsung’un son amiral gemisi olan ve iPhone X’a rakip olduğu düşünülen Galaxy Note 8 de Consumer Reports’a göre yalnızca 80 puanı hak ediyor. Apple'ın, iPhone 8 ile birlikte iPhone 7’den daha üst bir konuma yerleşmiş olsa da beklediği puanı alamadığını söyleyebiliriz.

Elbette ki Consumer Reports’un amacı en lüks değil en faydalı telefonları üst sıralara çıkarmak. Bu nedenle bu listeyi donanım ve lüks özellikler ile değil, uzun vadede size yeterli ve gerekli olacak özellikler ile yorumlamanız gerekiyor. Ayrıca Apple hayranlarının da karalar bağlamasına gerek yok. Sonuçta Apple’ın hala piyasaya çıkmamış bir amiral gemisi daha bulunuyor. Üstelik iPhone X, kağıt üstünde iPhone 8’den çok daha üstün bir cihaz. Tabi fiyatı 1000 Dolar (Ülkemizde 6099 TL) olan bir cihazı Consumer Reports tüketicilere önerir mi, bu sorunun cevabını bekleyip göreceğiz.