Galaxy S8 Active'e Ait En Ciddi Bilgiler Sızdırıldı!

Eğer Weibo'da ortaya çıkan görsel doğruysa, S8 Active modeli de kıvrımlı ekran ile gelecek.

Çin'in sosyal medya platformu Weibo'da ortaya çıkan bir sunum görseli, son zamanlarda ortalarda sürekli sızıntıları dolanan Galaxy S8 Active'in özelliklerini ve S8'den farklarını ortaya koyuyor.

Önceden çıkan sızıntılarda da belirtildiği gibi S8 Active, 4000 mAh'lık arttırılmış bir pille geliyor. Daha dayanıklı bir telefon olması dışında S8'dan çok da bir farkı yok. Sunumda 'Infinity Edge Ekran' yazıyor, fakat bu ana kadarki sızıntılar böyle olmadığı yönündeydi. Boyut olarak telefonun kasası güçlendirildiği için Active'in S8'den biraz daha büyük olduğunu söyleyebiliriz.

S8 Aktive'in ekranı, kırılmalara karşı daha dayanıklı olacak. Cihazın IP68 sertifikasının yanı sıra askeri sınıf MIL-STD-810G sertifikasını da aldığı söyleniyor. Meteor grisi ve titanyum altın renkleriyle gelecek cihaz, kutudan Android 7.0 ile birlikte çıkacak.