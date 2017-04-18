Galaxy S8 Cephesinden 'Kırmızı Ekran' Şikayetleri Geliyor!

Güney Koreli bazı kullanıcılardan Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus hakkında ciddi şikayetler geliyor. Bazı Galaxy S8 kullanıcıları öfkeli.

Galaxy Note 7 ile yaşanan geçen yılki fiyaskodan sonra, şirketin Galaxy S8 ve Galaxy S8 + ile hiç bir sorunun yaşamaması çok önemli. Bu nedenle firma, müşterilerinden ek zaman talep etti ve amiral gemisi modellerinin piyasaya sürülmesini geciktirdi. Lakin son birkaç gün içinde, Güney Kore'deki bazı Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus sahiplerinden şikayetler gelmeye başladı. Şikayetlerin nedeni ekranlarda görülen tuhaf, kırmızımsı bir renk tonu.

Söz konusu cihazlara ait fotoğraflar internet ortamına düşmeye başladı. Samsung söz konusu haberler üzerine açıklamada bulundu: "Bu bir kalite sorunu değil. Üstelik telefon ayarlarından kolayca düzeltilebiliyor. Ekranda hala kırmızımsı renkler varsa, müşteriler teknik servislerimizi ziyaret edebilirler. "

Soldaki cihaza dikkat!

Fakat bu açıklama pek çok Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus sahibini rahatlatmadı. Bir endüstri analisti, problemin "yüksek talebi karşılamak ve yeterli sayıda telefon üretmek için Samsung'un acele etmesiyle" ortaya çıktığını savundu. Analist, "Samsung'un telefonun renk dengesini ayarlamak için derin kırmızı renk teknolojisini kullandığını" iddia etti. Umarız söz konusu sorun en kısa zamanda çözülür, çünkü Samsung'un ikinci bir hata yapma lüksü yok.