Kapasitif tuşları ve fiziksel ana ekran tuşunu kaldıran Samsung’un bu Samsung’un en dikkat çekici olan özelliğini nasıl kullandığı ortaya çıktı.

Mart sonunda tanıtılmasıyla Samsung dünyasında yeni bir dönem başlayacak. Galaxy S8 ile tasarımsal manada oldukça önemli bir değişikliğe giden Samsung, kendi ikonik kapasitif tuş ve fiziksel ana ekran tuşu anlayışından vazgeçeceğinden bahsetmiştik.

Çok küçük ihtimal de olsa ortaya çıkan render görsellerine göre telefonun altında Samsung yazacağı düşünülen bölgede bir ihtimal kapasitif tuş kullanmaya devam edebileceğini düşündüğümüz firmanın bu bölümde Samsung yazmayacağının kesinleşmesi ve çalışır halde görüntülerinin ortaya çıkmasıyla kapasitif tuştan tamamen vazgeçtiği de kesinleşmiş oldu.

Yukarıda görebileceğiniz videoda son uygulamalara geçiş anlatılan temsili görsel ile Samsung Galaxy S8’in ekranda bulunacak tuş dizilimini ve şekillerini görebiliyorsunuz. Bunun üzerine S8’in tasarımına ve canlı görüntüsüne ait bir konsept çalışması yapan Benjamin Geskin, yukarıdaki görselde görülen sanal tuş dizilimini de Galaxy S8’de nasıl görüneceğini bizlere net bir biçimde göstermiş.

Sonuç olarak çok ince bir çerçeve, çok yüksek bir ekran/boyut oranı, kapasitif ve fiziksel tuş dizilimi yerine sanal tuşların olacağı Galaxy S8, Samsung tarihinin en şık telefonu olmaya aday gibi duruyor.