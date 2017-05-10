Samsung Galaxy S8 Kırmızı Ekran Sorunu Çözümü

Bu yazımızda Samsung Galaxy S8 modellerinde kullanıcıların karşılaştığı kırmızı ekran problemine ve nasıl çözebileceğinize değiniyoruz.

Samsung'un yeni üst seviye telefonu Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8+ kelimenin tam anlamıyla 'mükemmel' bir ekrana sahip olsa da her mükemmelliğin minik bir kusuru oluyor. Bu telefonların ekranında meydana gelen kusur da zaman zaman beyaz renklerin kırmızı tonlarında görülmesi.

Hatırlayacağınız üzere Galaxy S8 modellerinin bazılarında ciddi bir kırmızı ekran problemi oluşmuş ve telefonlarda açılan her beyaz görüntü neredeyse tamamen kırmızı olmuştu. Samsung yayınladığı güncellemeyle bu sorunu çözse de hala kullanım esnasında özellikle Galaxy S8'in ekran çerçevelerinin etrafındaki beyaz görüntüde kırmızılık görünüyor. Peki sorunu yaşayan Galaxy S8 kullanıcıları bu sorunu nasıl çözüme kavuşturabilir?

Bunun için öncelikle telefonumuzun Ayarlar bölümünden Ekran > Ekran Modu kısmına giriyoruz ve arından 'Gelişmiş Seçenekler' seçeneğini seçiyoruz. Bu seçenekten sonra karşımıza kırmızı, mavi ve yeşil tonlarının olduğu bir ayar tablosu çıkıyor. Öncelikle bu menüde kırmızı rengi kısarak sorunu gidermeyi deneyebilirsiniz ancak eğer çözüme kavuşturamazsanız bu üç renk ayarının altında bulunan 'Ekran kenarı renk dengesi' seçeneğini seçin. Bu seçeneği seçtikten sonra ekranınızı soruna göre hafif soğuk ya da tamamen soğuğa yaklaştırın ve devam edin.

Bu süre boyunca telefonunuz birkaç kez yeniden başlatılacak ve birkaç dakika boyunca bu işlem sürecektir. İşlemin tamamnlanmasının ardından artık kırmızıya kaymayan gerçek beyaz renkleri görebileceğiniz bir ekran deneyimi yaşayabilirsiniz.

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Bu arada hazır Galaxy S8'in lafı açılmışken Samsung Galaxy S8'e Webtekno usulü bir sağlamlık testi yaptık. Bakalım Galaxy S8 testimizden sağlam çıkabildi mi? Hemen aşağıdan izleyebilirsiniz: