Galaxy S8 de Note 7 Gibi Yangına Neden Olabilir mi?

Samsung, her ne kadar Galaxy Note 7 faciasından ders alsa da benzer bir olay yeni amiral gemisinde yaşanabilir mi? Sizin için irdeledik.

Samsung ve Apple gibi prestijli markalar dahi “geçmiş yıllarda” düşük yüzdeyle ciddi batarya problemleri yaşadı, ancak Galaxy Note 7 tam bir dönüm noktası oldu. Pek çok yangına ve hayati tehlikeye sebebiyet veren telefon nedeniyle gelecek için kuşku duymamız doğal. Maalesef Galaxy Note 7'e ait anılar zihnimizden silinmiş değil.

Dolayısıyla Galaxy S8'in pil tasarımı önemli ölçüde geliştirilmiş olsa ve kalite kontrol standartlarına çok dikkat edilse de, bir noktada bir pil arızası gerçekleşebilir. Hasarlı cihaz, kötü şarj cihazı veya dış faktörlerin bir kombinasyonu ciddi bir soruna neden olabilir. Maalesef Galaxy S8 ailesi bile, tüm önlemlere rağmen bu tür bir problemle yüzleşebilir.

Asıl önemli soru Samsung'un duruma nasıl tepki verdiği. Galaxy Note 7'nin pil fiyaskosunun başlangıcında, "lityum pillerde bazen sorun yaşanabilir, dikkat edin" ifadesi kullanılabilirdi. Elbette bu Samsung'a olan güveni biraz zedeleyebilirdi ama Galaxy Note 7 faciası bambaşka bir boyutta gerçekleşti. Çoğu kullanıcı artık Samsung'un kaliteli batarya tedarik edebileceğine inanmıyor. Hatta onlarca farklı kontrolden geçen Galaxy S8 ailesi bile bunun aksini ispatlayamıyor.

Muhtemelen S8 ailesi öncüsü gibi infilak etmeyecek, fakat yine de dikkatli olmakta fayda var. Güney Koreli teknoloji devi, bir şekilde on milyonlarca kullanıcının güvenini tekrar kazanmak zorunda. Ne de olsa Woody Allen'in dediği gibi “paranoyak olmam takip edilmediğim anlamına gelmez”. Hatta çoğu zaman bu düşünce hayat bile kurtarabilir. Ancak en ufak batarya sorununda aşırı tepki göstermemiz değil; problemin nedenlerine odaklanmamız şart.