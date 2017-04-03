Galaxy S8'deki yeniliklerin fark edilmesine devam ediliyor. Telefonla birlikte gelen özelliklerden bir tanesi, uygulama menüsü ile ana sayfanızın kullanım biçimini değiştirecek.

Çok uzun süredir Galaxy S8’in çıkmasını bekledik. Hakkında sayısız sızıntı haberleri yaptık ve sonunda kendisiyle tanıştık. Açıkçası birçok açıdan beklediğimize değen bir telefon olduğunu söyleyebiliriz. Her ne kadar batarya ve parmak izinin yeri konusunda bizleri sıkıntıya düşürse de telefon, genel olarak önceki neslinin üzerine katarak ilerlemiş durumda.

Telefonun tasarımı son derece güzel, fakat merak edilen yalnızca tasarımı değil. En az onun kadar, belki daha bile önemli olan yeri telefonun yazılımı. Android 7.0 Nougat ile gelen telefon, Nougat almış diğer Samsung’lara benzese de bazı farklı özellikler sunuyor.

Bu özellikler, telefonu özelleştirebilmeniz için size kolaylık sunacak. Galaxy S8’de isterseniz Uygulamalar sekmesini devre dışı bırakabilir ve tüm uygulamaları ana ekrana aktarabilirsiniz. Bu sayede, iki ayrı yerde uygulama aramak zorunda kalmazsınız. Bunu istediğiniz zaman değiştirebilmekle birlikte, istediğiniz gibi konumlarını düzenleyebilirsiniz.

Aynı zamanda uygulama sekmesi isteyen kullanıcılar ise Galaxy S8’de iki farklı seçeneği uygulayabilirler. Varsayılan olarak özel bir uygulama düğmesi bulunmaz. Uygulama ekranına ana ekranda yukarı kaydırılarak erişilebilir. Eğer uygulamalara bu şekilde ulaşmak hoşunuza gitmezse, ana ekran ayarlarına girebilir ve uygulamalar düğmesini açabilirsiniz. Ana ekranda ayrıca ızgara boyutunun değiştirilmesi, uygulamaları gizleme ve Bixby’i özelleştirme gibi özellikler yer alıyor.

Gün geçtikçe yeni bir Galaxy S8 özelliği ortaya çıkacaktır. Özellikle telefonu almakla ilgilenen kullanıcılar için her türlü bilgiyi ulaştırmaya devam edeceğiz.