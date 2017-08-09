S8'in Parmak İzi Tarayıcı Sorununu Basit Şekilde Çözen Adam

Quinn Nelson isimli adam, Galaxy S8'deki parmak izin tarayıcısına kendi çerçevesini takarak çözüm oluşturmaya çalıştı.

'Neredeyse' mükemmel bir telefon olan Samsung Galaxy S8, şık tasarımıyla herkesi kendine hayran bıraktı. Cihazın tek bir kusuru var; o da arka kameranın yanındaki parmak izi okuyucusu.

Ekran-kasa oranını zirveye taşımak isteyen Samsung, ön kısımdaki tuşu kaldırmış ve parmak izi okuyucuyu arka tarafa kameranın yanına koymuştu. İlk bakışta güzel gibi görünen bu tasarımın bir sıkıntısı vardı; parmak izi sensörü sıfır çıkıntılıydı ve insanlar onu bulmaya çalışırken sürekli kamerayı parmaklayarak kirletiyorlardı.

Quinn Nelson, kendi S8'ine getirdiği çözümle bu sorunun üstesinden geldi. Parmak izi sensörüne yeni bir çerçeve ekleyen adam bir çıkıntı oluşturdu. Fakat bu sefer de çıkıntı fazla geldi ve kamerayı geçti.

Nelson'un aslında böyle bir şeye niyeti yoktu. Yanlışlıkla parmak izi sensörünün altındaki sıvının telefonun içine girmesini engelleyen contayı düşürdü ve kaybetti. Yerine kendi su geçirmez yapıştırıcısını denese de Samsung'un S8 için özel ürettiği malzemenin yerini tutmadı. Nelson da su geçirmeyecek bir çerçeve yaptı, böylece parmak izi sensörü de çıkıntılı olmuş oldu.

Elbette bu mükemmel bir çözüm değil. İşin uzmanı olmadığınız sürece telefonunuzun içini açmanızı asla tavsiye etmiyoruz.

S8'in parmak izi sensörü telefonun en çok eleştirilen özelliği oldu, tuhaftır ki performansıyla değil konumuyla. Samsung, Note 8'de de benzer bir konumlandırma yapacak gibi duruyor. Umuyoruz ki en azından kamerayla arasına LED flaşı yerleştirip kamerayı parmaklamamızı engeller.