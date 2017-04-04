Galaxy S8'deki Uygulamaları Kendi Telefonunuzdan Deneyin!

Galaxy S8'in uygulamalarının yer aldığı döküm dosyası paylaşıldı. XDA forumunda paylaşılan dosyalar, S7 gibi telefonlarınıza Bixby gibi Galaxy S8 özelliklerini ekliyor.

Samsung Galaxy S8 duyurulduğundan beri adından sıkça söz ettirmeyi başardı. TasEsmuEs isimli bir kullanıcı Galaxy S8’in sistem dökümünü XDA forumuna yükledi. Bu özel uygulama ve medya klasörlerini içeren dosyalar, toplamda 1.1 GB boyutundalar. Galaxy S8’in önemli özelliklerinin çoğunu çalıştıran uygulama, bazı uygulamalarda sorun yaşıyor. Mesajlar, saat, video, dosyalarım, Galaxy Uygulamaları, Samsung Hesabı ve Samsung Cloud gibi birçok uygulamayı sorunsuz çalıştıran döküm dosyası, bazı uygulamalarda ise sıkıntı çıkardı.

Özellikle kamera ve Açık Ekran(AOD) özelliklerinin çalışmadığını belirtelim. XDA dosyasını kurduğunuz takdirde bu iki özellikten yararlanamayacaksınız. Bunun dışında, Kişiler uygulaması çağrı almanıza izin vermiyor. Anlayacağınız telefonu S8’e yükselteyim derken telefonun tüm çağrılara yanıtsız kalmasını sağlayabilirsiniz. Döküm dosyasında, Galaxy S8’in en çok merak edilen “Bixby” özelliği çalışıyor. Özellikle Bixby’i test etmek isteyenler için bu XDA dosyası, işe yarayacaktır. Dosya normal bir APK dosyasıdır, ayrıca root gerektirmez. Buraya tıklayarak, isteğe göre döküm dosyasını test edebilirsiniz.

Samsung Galaxy S8’in özelliklerine bakacak olursak, son derece iddialı olduğunu söyleyebiliriz. Çıkan iki modelinde(s8, s8+) sistem özellikleri bakımından birbirine yakın olduğunu söyleyebilirim. Galaxy S8’de 5.8 inçlik 2960 x 1440p Super Amoled ekran geliyor. Galaxy S8+’da ise 6.2 inç, 2960 x 1440p Super Amoled ekran olacak. Bunun dışında her iki cihazın da 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanı bulunuyor. İki cihazda da yaşadığınız bölgeye göre Snapdragon 835 eya Exynos 8895 SoC bulunuyor. 12 Megapiksellik sağlam bir kamerası bulunan telefonun ön tarafında 8 megapiksellik başka bir kamerası bulunuyor. Pil konusunda sınıfta kalan Galaxy S8’in 3000 mAh,S8+’ın ise 3500 mAh bataryası bulunuyor. Dilerseniz Galaxy S8 inceleme videomuzu aşağıdan izleyebilirsiniz.

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