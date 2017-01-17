Galaxy S8'de Micro USB 2.0 Değil, USB Type C Kullanılacak!

Samsung cephesinden gelen bir fırtına, hızla yaklaşıyor. Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus hakkındaki bazı dedikodular, gelenekselçileri üzmüştü. Bu dedikoduların en çarpıcı olanı, USB Type C yerine, micro USB 2.0 portunun kullanılacağı yönündeydi.
Yeni görsellerde; USB Type-C portunun, 3.5 milimetrelik kulaklık çıkışının ve klasik mikrofonun, yeni nesil amiral gemisinde bulunacağı da gözlemleniyor. Bu kadar sızıntı başımızı ağrıtsa da cihaz, resmen Nisan ayında tanıtılacak ve sorularımız ancak o tarihte yanıt bulacak.
O döneme kadar ortaya atılan her söylenti, muamma olarak kalacak.
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