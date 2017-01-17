Galaxy S8'de Micro USB 2.0 Değil, USB Type C Kullanılacak!

Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus hakkındaki bazı dedikodular, tasarım konusunda hayal kırıklığı yaratabilecek konumdaydı. Neyse ki sızan yeni bilgiler, bambaşka bir gerçeğe işaret ediyor.

Samsung cephesinden gelen bir fırtına, hızla yaklaşıyor. Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus hakkındaki bazı dedikodular, gelenekselçileri üzmüştü. Bu dedikoduların en çarpıcı olanı, USB Type C yerine, micro USB 2.0 portunun kullanılacağı yönündeydi.

Yeni görsellerde; USB Type-C portunun, 3.5 milimetrelik kulaklık çıkışının ve klasik mikrofonun, yeni nesil amiral gemisinde bulunacağı da gözlemleniyor. Bu kadar sızıntı başımızı ağrıtsa da cihaz, resmen Nisan ayında tanıtılacak ve sorularımız ancak o tarihte yanıt bulacak.

O döneme kadar ortaya atılan her söylenti, muamma olarak kalacak.