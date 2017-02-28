Galaxy S8 Düğmeleri Kişiselleştirilebilir Olacak

Samsung Galaxy S8'de alt düğmeler kişiselleştirilebilir olacak.

Samsung, yeni amiral gemisi Galaxy S8'de fiziksel bir Home tuşu kullanmayacak. Bunun yerine ekran üzerinde duracak yazılımsal dokunmatik tuşlar kullanılacak. Bu durum hem şimdiye kadar olan sızıntılardan hem de Galaxy S8 için yayımlanan resmi teaser'dan anlaşılıyor.

Sızan yeni fotoğraf doğrultusunda eni gelen bilgiler, bu ekran üzerindeki dokunmatik düğmelerin farklı işlevlere sahip olacağı yönünde. Galaxy S8 ya da S8 Plus modellerinden birinde geri tuşu sol tarafta görünürken, diğer modelde geri tuşu sağ tarafta görünüyor. Samsung, şimdiye kadar geri tuşunu kapasitif olarak hep sağ tarafa koydu.

Bu durum da şu soruyu akıllara getirdi: "Samsung, S8'de alt tarafta bulunan düğmelerin kişiselleştirilebilir olmasını mı sağlayacak?" Eğer böyle bir durum gerçekleşirse kullanıcılar için S8'de gerçekten büyük bir değişiklik söz konusu olacak. Şimdilik bunun söylenti olduğunu tekrar vurgulayalm ve 29 Mart'ta gerçekleşecek resmi Galaxy S8 etkinliğinde her detayın kesinleşeceğini belirtelim.