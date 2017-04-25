Galaxy S8'e Sağlamlık Testi: Düştüğünde Canınız Yanacak!

Samsung'un yeni gözdesi düştü, kalktı, taklalar attı. Rakiplerine göre iddialı olsa da meşhur ekranı zarar görürse cepleri boşaltır ve bu hiç zor değil.

Samsung’un Infinity Display özelliği ile neredeyse çerçevesiz bir ekranla ürettiği yeni gözdesi Galaxy S8, belki de tarihin en iyi telefonlarından birisi olarak karşımıza çıktı. Elbette telefonun donanım ve görümü kadar bu ikisini nasıl koruduğu da oldukça önemli bir kriter.

Apple ve Samsung gibi dev üreticilerin hiçbiri bugüne kadar çıkardıkları amiral gemilerin sağlamlığını iddialı bir şekilde vurgulayamadı. Ancak tüketiciler günlük hayattaki kullanımlar esnasında cihazlarının başına gelmesi muhtemel şeyleri nasıl karşılayacağını çok merak ediyorlar.

SquareTrade ekibi ise söz konusu amiral gemilere yaptığı sağlamlık testlerini puanlaması ile tanınıyor ve yaptıkları Galaxy S8 sağlamlık testi sonuçları telefonun bu konuda da iddialı olabileceğini gösteriyor. Aşağıdaki görselde S8 ve S8 Plus’ın ekran üzerine düşme, arka yüzey üzerine düşme, yan yüzey üzerine düşme, su altı dayanıklılık, bükülme durumu, taklalar atarak düşme ve tamir edilebilirlik gibi test aşamalarına ait puanları bulunuyor:

Söz konusu puanlarla Galaxy S8 cihazlarının "Orta Düzey Risk" ve "Yüksek Risk" arasında bir sonuç elde ettiğini söylemek mümkün. SquareTrade'ın yönetmeni Jason Siciliano, "Samsung sahiplerinin yüzde 89'unun son tartışmalara rağmen olumlu bir marka görme imkânı bulduklarını ve yüzde 36'sının önümüzdeki altı ay içinde S8 almayı planladıklarını gördük. Cihazlarını düşürmemelerini tavsiye ediyoruz" şeklinde konuştu.

Cihaz her ne kadar sağlam gözükse de ekran kırılmalarının şu an için onarılması oldukça güç. Yeni ekran teknolojisine ait yedek parçaların yetkili servislere ulaşması durumunda bile ekran ücretleri cep yakacaktır.

Rakiplerine kıyasla sağlam olduğu sonucuna ulaşmak, yeteri kadar sağlam olduğu anlamına gelmiyor. Zira cihazın hem ön yüzü hem arka yüzü Gorilla Glass ile korunurken yine de fazlasıyla dikkat etmekte fayda var. Test aşamalarına ait videoyu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz:

Webtekno usulü Galaxy S8 sağlamlık testi için hala önerilerinize açığız dostlar, aklınızdakileri yorumlarda belirtmeyi unutmayın. :)