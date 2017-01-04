Galaxy S8, Galaxy S7 ve S7 edge'ten Çok Daha Hızlı Olacak!

Samsung, Galaxy S8’de kullanacağı Snapdragon 835 işlemci ile kullanıcılara eski modellere oranla %20’lik ekstra bir performans deneyimi yaşatacak.

Qualcomm, yaklaşık 2 ay önce yeni işlemcisi Snapdragon 835’in, Samsung’un 10 nm FinFET işlem teknolojisiyle üretileceğini doğrulamıştı. Şirket tarafından doğrulanan bir diğer ayrıntı ise Galaxy S8’in işlemcisinin Snapdragon 835 olacağı. Bu da Galaxy S8’in S7 ve S7 edge’ten %20 daha hızlı ve %25 daha verimli olacağı anlamına geliyor.

Snapdragon 835, 820’deki 4 çekirdekli kurulum yerine 8 çekirdekten oluşuyor. 4 çekirdeği 2.45GHz, diğer 4 çekirdeği ise 1.9GHz hızında çalışan SD 835 dışında yeni Adreno 540 grafik işlemcisi de %25 daha iyi performans ve HDR desteği vaat ediyor. 13 LTE yükleme hızı sağlayan yeni işlemci, 2 × 2 aac MU-MIMO ve 802.11ad çoklu-gigabit Wi-Fi, Bluetooth 5.0, 4K Ultra HD video çekimi ve Hızlı Şarj 4 desteğini bünyesinde barındırıyor.

Galaxy S8, muhtemelen gücünü Qualcomm Snapdragon 835’ten alan ilk amiral gemisi olacak. Piyasaya çıkmasının ardından Galaxy S8’in nasıl bir performans sergileyeceğini şimdiden merak etmeye başladık.