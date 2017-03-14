Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus'ın Türkiye Fiyatı Ne Olacak?

Ortaya çıkan sızıntılara göre Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus modellerinin ülkemizde satışa çıkmasını beklediğimiz fiyat bandını sizlerle paylaşıyoruz.

Hatırlayacak olursanız geçtiğimiz günlerde Samsung'un bu ayın sonuna doğru resmi duyurusunu gerçekleştireceği yeni akıllı telefonları Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus'ın fiyatlarıyla ilgili çıkan sızıntıları sizlerle paylaşmıştık. Bu yazımızda ise, telefonların sızdırılan fiyatlarını baz alarak ülkemizde satışa çıkabilecekleri tahmini fiyatları sizlere aktarıyoruz.

Öncelikle Galaxy S8 ailesinin sızdırılan fiyatlarıyla ilgili haberimizi okumadıysanız sizi şöyle alalım:

Yukarıdaki haberi okumaya üşenenler için kısa bir özet geçecek olursak, WinFuture ve MobileGeeks gibi popüler teknoloji sitelerinin paylaştığı sızıntılara göre Galaxy S8, 843 dolar; Galaxy S8 Plus ise 949 dolardan Amerika Birleşik Devletleri'nde satışa çıkacak. Galaxy S7 ailesine baktığımızda ise ABD'de Galaxy S7'nin 570 dolar, Galaxy S7 Edge modelinin ise 700 dolarlık satış fiyatına sahip olduğunu görüyoruz.

Galaxy S7'den Galaxy S8'e olan fiyat artışına baktığımızdaysa telefonun 273 dolarlık bir fiyat artışı olacağını görüyoruz. Bu fiyat artışını hiçbir ekstra ücret olmadan TL bazında değerlendirdiğimizde ise telefonun 1000TL'lik bir fiyat artışı olacağını söyleyebiliriz. Şu anda Galaxy S7 modeli, ülkemizde dolar kurundaki artışlardan pek fazla etkilenmeden 2900TL'ye satılıyor. Kaba taslak bir biçimde aradaki fiyat farkını eklediğimizde ise telefonun 3900TL olacağını görüyoruz. Ayrıca yine vergilere ve Samsung'un satış politikalarına göre değerlendirdiğimizde Galaxy S8'in 4000TL'nin üstünde bir fiyatla karşımıza çıkacağını söyleyebiliriz.

Galaxy S8 Plus için yine kaba taslak bir hesaplama yapacak olursak cihazın Galaxy S8'e göre 106 dolar yani yaklaşık 400TL daha yüksek bir fiyatla satışa çıkacağını görüyoruz. Bu fiyatı eklediğimizde ise Galaxy S8 Plus'ın 4200TL - 4500TL bandında ülkemizde satışa sunulacağını tahmin ediyoruz.

Henüz resmi detaylar yok

Teknoloji medyasının önde gelen isimleri sızıntılarda paylaşılan bu fiyatların doğru olduğunu savunsa da Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus resmi olarak tanıtılmadığı için bu fiyatlardan kesin olarak bahsetmemiz mümkün değil. Yine de yazımızdaki fiyatların aşağı - yukarı telefonların gerçek fiyatına yakın olduğunu düşünüyoruz. Öte yandan Samsung, telefonları Türkiye'ye getirirken fiyat anlamında farklı bir politika izleyerek Galaxy S8 ailesini daha da uygun fiyatlarla almamızı sağlayabilir.

Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus'ı resmi olarak 29 Mart 2017 tarihinde Londra ve New York'ta düzenlenecek Galaxy Unpacked 2017 etkinlikleriyle birlikte öğreneceğiz.