Galaxy S8 Hakkındaki Çarpıcı Yeni Detaylar Belli Oldu!

Samsung'a çok yakın kaynaklardan edinilen ve Koreli teknoloji devinin "isminin açıklamasını istemeyen" bir yöneticisinin yaptığı açıklamaya göre Galaxy S8 ailesi, güvenlik saflarını sıkılaştırıyor.

Galaxy S8 hakkında yeni bir detay ortaya çıktı. Bir Samsung yöneticinin beyanatına göre yeni akıllı canavar, iris tarama mekanizmasına ve yüz tanıma özelliğine aynı anda sahip olacak. Söz konusu haber sıkı tahminleri ve Samsung ile yakın ilişkisi ile tanınan Korean Economic Daily'den geliyor. Eğer iris tarayıcısının çok da kullanışlı olduğunu düşünmüyorsanız, parmak izi tarayıcı da emrinize amade olacak.

Samsung yöneticisi, gazeteye verdiği demeçte şu ifadeleri kullanıyor: "Hız ve doğruluk gibi iris taraması kısıtlamaları nedeniyle, cihaza yüz tanıma yeteneğini de de ekledik. Bir yüz tarayıcı ile telefonun kilidini açmak 0,01 saniyeden daha kısa bir süre alacak," ifadelerini kullanıyor.

Parmak izi tarayıcısına rağmen Samsung, kullanıcıları parmak izi tarayıcısı yerine iris tarama ve yüz tanıma özelliklerini kullanmaya itiyor gibi gözüküyor. Eğer ismi açıklanmayan Samsung yetkilisi haklıysa ve yüz tarama bu kadar kısa sürede tepki verecekse, pek az kişi iris taramasını veya parmak izi sensörünü tercih edecektir. Elbette karanlık ortamlarda yüz taramasının yüzde yüz verimle çalışması zor gözüküyor.

Yeni Samsung Galaxy S8 ailesi FCC tarafından onaylandı ve Samsung'un 29 Mart'ta sunum yapacağı kesinleşti. İki telefon da metal ve camdan oluşacak ve ikisi de kavisli Super AMOLED ekranla gelecek. Galaxy S8, 5.8-inç ekrana henüz resmi ismi duyurulmayan tablet telefon ise 6.2 inç panel ile donatılacak. Snapdragon 835 yonga seti de telefonun olağanüstü özelliklerini perçinleyecek.