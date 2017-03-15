Galaxy S8 Home Düğmesi Basınç Duyarlı Olabilir

Galaxy S8, basınca duyarlı bir sanal Home düğmesiyle birlikte gelecek. Note 8'de de tüm ekranda basınca duyarlılık olabilir. İşte detaylar...

Galaxy S8'in fiziksel bir Home düğmesi olmayacağı konusu artık neredeyse resmi gibi. Şimdiye kadar bunun aksini belirten hiçbir söylenti çıkmadı. Telefonun parmak izi okuyucusu ise, Home düğmesinin ortadan kalkmasıyla birlikte arkada kameranın altına yerleştirildi.

Güney Kore tarafından gelen yeni bilgilere göre, Galaxy S8'in sanal Home düğmesi basınca duyarlı olabilir. Eğer bu söylenti gerçek çıkarsa, Galaxy S8'in sanal Home düğmesi, ne kadar basınçla basıldığına göre farklı menü seçenekleri sunabilecek. Samsung Display kısmının iPhone 8 için basınca duyarlı OLED ekranlar üzerinde çalıştığı söyleniyor. Bunun sonucunda Apple'ın ilk OLED iPhone'u doğacak ve ironik bir şekilde Samsung da bu ekranların en büyük tedarikçisi olacak. Apple, iPhone 6s ile birlikte 3D Touch özelliğini duyurduğu için, gelecek telefonlarda da aynı özellik bulunmak durumunda. OLED ekrana sahip olanlarda bile.

Yalnız Samsung Display'in basınca duyarlı OLED ekranları konusunda deneyimli olduğunu da belirtmek lazım. Zira Huawei P9'daki OLED ekranlar da basınca duyarlı ve Samsung Display tarafından tedarik edildi. Yayılan haberde ayrıca Galaxy Note 8'in 3D Touch benzeri bir teknoloji ile tüm ekranda basınca duyarlı olarak geleceği belirtiliyor.