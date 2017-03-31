Samsung'un Galaxy S8 ile piyasaya sürmek istediği, Samsung DeX aparatının fiyatı belli oldu. Cihaz, azıcık pahalı gibi sanki.

Samsung, Galaxy S8 konferansında telefon dışında birçok ürünün duyurusunu yaptı. Özellikle Galaxy S8’i satın almak için cezbedici birçok şey bulunuyor. Telefonun fiyatı ülkemizde çok pahalı olsa dahi, satın alma durumu olanlar bu donanımları da inceleyebilecekler. Bu ürünler arasında en çok ilgi çekenlerden birisi Samsung Galaxy S8’i masaüstüne çeviren DeX cihazı oldu.

Daha önce DeX ile ilgili haberler yapmıştık, bugün ise ürünün ön sipariş fiyatı belli oldu. Ürün 150 Dolarlık fiyat etiketi ile çıkacak. Ülkemizde yaklaşık 500 - 750 TL arası gelmesini beklediğimiz DeX aparatını alırsanız, telefonunuzu tıpkı bir bilgisayar gibi kullanabileceksiniz. USB Type-C bağlantı noktası ile telefonu bağladığımız cihaz, Microsoft ile ortak anlaşmalar sonucu geliştirildi. Ancak belirtelim, Samsung DeX’i kullanmak istiyorsanız, bir Galaxy S8 veya Galaxy S8+ sahibi olmanız gerekiyor. Bu cihaz için bu kadar yüksek ücretler verilir mi? Bence verilmez ancak telefona 5.000 TL ücret veren birisinin bu cihazı alırken çok fazla zorlanacağını sanmıyorum.

Ayrıca belirtelim, cihazınızı Samsung DeX’e taktığınızda Hızlı Şarj edebileceksiniz. Bu sayede telefonu bilgisayar gibi kullanırken aynı zamanda şarj edebilirsiniz.