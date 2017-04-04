Samsung'un Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus'ınızı bir bilgisayar gibi kullanabilmenizi sağlayan masaüstü aparatı Samsung DeX'in ülkemizdeki satış fiyatı duyuruldu.

Hatırlayacak olursanız Samsung, 29 Mart tarihinde dünya genelinde düzenlediği lansmanlarla birlikte Galaxy S8 ve Galaxy S8+ cihazlarının yanı sıra bu cihazları tıpkı bir bilgisayar gibi kullanabilmenizi sağlayan aparatı Samsung DeX'i de duyurmuştu. Duyurudan kısa bir süre sonra Samsung DeX'in ülkemizdeki satış fiyatı açıklandı.

Samsung Galaxy S8 ya da Galaxy S8 Plus sahibiyseniz telefonunuzun arayüzünü bir bilgisayar gibi kullanmaya başlayacağınız DeX istasyonu ülkemizde 599TL'den satılacak. Özellikle tarayıcı bazlı çalışan ve bir masaüstü işletim sistemine ihtiyaç duymayan Galaxy S8 ve S8+ kullanıcıları sadece Samsung DeX'i satın alarak monitör, klavye ve fare bağlantısıyla bir bilgisayar deneyimi yaşayabilecek. Aynı zamanda Galaxy S8 ve Galaxy S8+'ı DeX'e takarak hızlı şarj destekli kablosuz şarj özelliğiyle de takılı kaldığı süre boyunca şarj edebiliyorsunuz.

Açıkçası klavyeniz, fareniz ve monitörünüz varken bir bilgisayar yerine böyle bir aparata ihtiyaç duyar mısınız bilemiyoruz ama Samsung DeX özellikle mobil çalışan ve işini telefonundan da yöneten beyaz yakalılar için büyük bir kolaylık sağlayacaktır.