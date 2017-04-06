Galaxy S8'i Ön Siparişle Alanlara Samsung DeX Müjdesi Geldi

Samsung Galaxy S8 ve Galaxy S8+'ı ön siparişle alanlar, 150 dolarlık hediye çeklerini DeX Station için de kullanabilecek.

Bildiğiniz gibi Samsung, Galaxy S8 ve Galaxy S8+ modelleriyle birlikte telefonu monitör, klavye ve fare bağlantısıyla bir bilgisayara dönüştüren aksesuarı Samsung DeX Station'u da duyurmuştu.

Başta ofis işletmecileri olmak üzere birçok kişi DeX Station'ın Galaxy S8 ve Galaxy S8+'ın yanında bir kampanyayla alınıp alınmayacağını merak ediyordu. Nihayet DeX Station'ın Galaxy S8 cihazlarıyla birlikte nasıl alınabileceğine dair bir bilgi geldi.

Aslında herkes Samsung DeX'in Galaxy S8'lerin yanında ön sipariş hediyesi olarak geleceğini düşünse de Samsung, tüm dünya genelinde ön sipariş hediyesi olarak SamsungWA sitesinden 150 dolar (ülkemizde 400TL) hediye çeki veriyordu. Galaxy S8 ve Galaxy S8+'ı yurt dışından alan kullanıcılar 150 dolarlık hediye çekini Samsung DeX'i almak için kullanabilecek yani bir anlamda DeX Station, bu kullanıcılara ön sipariş hediyesi gelmiş gibi olacak.

Peki Türkiye'de durum ne?

Bildiğiniz gibi ülkemizde Samsung, Galaxy S8 modellerini ön siparişle alan kullanıcılara SamsungWA mağazası üzerinden 400TL'lik hediye çeki veriyor ancak Samsung DeX'in Türkiye'deki satış fiyatı 599TL olarak duyurulmuş durumda. Bu nedenle Samsung DeX'i Galaxy S8 modelleriyle birlikte uygun fiyatla satın almak isteyen kullanıcılar hediye çekinin üstüne 199TL ödeyerek Samsung DeX'i satın alabilecek.