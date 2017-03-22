Galaxy S8'i Şimdi iPhone 7 ve Galaxy S7 Edge ile Kıyaslayın!

Döneminin tasarım harikası olan 3 cihaz yan yana! Galaxy S8'in devrimsel tasarımı, bu görselle birlikte ön plana çıkıyor.

Samsung yeni amiral gemisi Galaxy S8 ve S8 Plus'ı tam bir hafta sonra duyuracak. Çıkacağı söylendiği günden beri birçok özelliği hakkında kafa yorduğumuz ve size aktardığımız cihaz, artık nasıl görünecek ve bize neler sunacak, çok iyi biliyoruz.

Cihaz hakkında en çok söylenti ve bilginin döndüğü yer için Çin’in Webio platformunu örnek verebiliriz. Zira fiyatından tutun da S8 ve S8 Plus arasındaki farklılıklara kadar platform, adeta tüm dünyaya kaynaklık ediyor. Bu sefer bir önceki Galaxy serisinin telefonu S7 Edge ve dişe diş rakibi iPhone 7 ile birlikte görüntülenen cihazın fiziği hakkında en net bilgileri elde etmiş bulunuyoruz.

Yukarıda görselde Samsung Galaxy S8'i, bir iPhone 7 ve bir Galaxy S7 Edge'in hemen arasında göreceksiniz. Bu üç telefonun her birini zaten görmüş olsak da fotoğraf, bize ciddi bir boyut karşılaştırması için imkan veriyor. Ayrıca S8'in gelişmiş tasarımını mükemmel şekilde ortaya koyuyor. 5.8 inç büyüklüğünde bir ekranla gelecek amiral gemi, 4.7 inç ekrana sahip iPhone 7'ye kıyasla çok da büyük durmuyor doğrusu. Öte yandan Galaxy S7 Edge'e gelince, ekran 5.5 inç, ancak S8’de bulunmayan çerçevelerin farkı oldukça hissedilebilir olmuş.