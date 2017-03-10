Galaxy S8 İçin Spigen Kılıf Ortaya Çıktı

Samsung'un yeni amiral gemisi için Spigen kılıf görseli sızdırıldı. İşte detaylar!

Her gün Samsung'un yeni amiral gemisiyle alakalı bir gelişme meydana geliyor. Beklenti git gide artıyor da acaba telefon çıkınca "eh işte" mi diyeceğiz? Telefon haliyle artık bir gizem olmaktan çıktı. Ancak sızıntılardan çok farklı bir telefon tanıtılırsa işte o zaman sürpriz olur.

Telefonla alakalı yeni sızıntı ise akıllı telefonlar için kılıf üreten ünlü Spigen markası tarafından üretilen Galaxy S8 kılıfı hakkında. Söz konusu kılıfın görselleri sızdırıldı. Aşağıda kılıfın sızan görselini görebilirsiniz.

Spigen için bu durum pek de ilk sayılmaz. Daha önce de telefonlar çıkmadan kılıflarını üretti ve bunların görselleri bir şekilde internete sızdı. Bizi pek de şaşırtmayan bu gelişme, görsele baktığımızda şimdiye kadar bildiklerimizden farklı bir şey söylemese de Galaxy S8'de Home tuşunun olmayacağını kesinleştiriyor sayılır.

Telefonun arka tarafında parmak izi okuyucunun kameranın hemen yanında konumlandırıldığını görüyoruz. Bu açıkçası biraz enteresan bir yerleştirme olmuş. Bu kısmını ürünü inceledikten sonra karar vereceğiz, acaba oraya koymak akıllıca mıydı, daha mı ergonomik oldu, göreceğiz. Daha önce telefon hakkında yüz tanıma teknolojisi kullanacağına dair bir söylenti vardı fakat bu konuda telefonun ön kısmında en azından bu görselde görünen bir şey yok.

Telefon hakkındaki kesin detaylar ay sonunda belli olacak.