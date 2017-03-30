Galaxy S8 Ailesi İçin Tasarlanmış İşlevsiz ve 'Bikini' Kılıf

Samsung yeni gözdeleri için öyle bir kılıf üretti ki, gözleri kanatıyor.

Samsung Galaxy S8 ve S8 Plus, son birkaç yıldır ortaya çıkan en çekici ve en iddialı akıllı telefon modelleri. Göze hoş gelen ince çerçeveleri, yuvarlak köşeleri ve çeşitli renkleriyle S8 ve S8 Plus'ın güzel görünümü inkar edilemez.



Bu iki önemli cihazın tanıtımı ardından kılıfları da ortaya çıkan Galaxy S8 için Clear View, silikon vb klasik kılıfların ardından oldukça bir kılıf stili daha ortaya çıktı. İki parçalı kılıf adını taşıyan bu kuluf, telefonun altına ve üstüne yerleştirilerek kullanılıyor. Farklı renkler ile kombin edilebilen kılıf, koruma noktasında sınıfta kalacak gibi. İstisnalar kaideyi bozmasa da durum cihazlar için üretilmiş 2 parçlaı kılıfların pek hoş durduğu söylenemez. Zira tüm güzelliği ile içinde olacak cihazınız bu “farklı” kılıfla aşağıdaki gibi görünecek:

Özellikle ince çerçeveleri ve büyük ekranı ile dikkat çeken telefonun işlevselliğini düşürecek bir tasarımla gelen kılıfların iki parça olarak gelmesi de ayrı bir sorun. Birini düşürdüğünüzde ya da kaybettiğinizde hiçbir özelliği kalmayacaktır. Cihazları koruma amacıyla üretilen kılıflara, ortasında bulunan koskocaman bir boşlukla işlevsizlik konusunda da meydan okuyor, telefonunuzun yan taraflarına ve camına koruma sağlamıyorsunuz. Telefonunuza adeta bikini giymiş gibi hava katan kılıfların çok tercih edilmeyeceği açık.

2 Parçalı kılıfların fiyatı ise, 20 dolar (60TL) civarında. Elbette bu miktara daha düzgün kılıflar cihaz piyasaya çıktan sonra üretilmeye ve yaygınlaşmaya başlayacaktır.