Galaxy S8’in Ekran Çözünürlüğü Nasıl Değiştirilir?

Galaxy S8, ekran çözünürlüğünü kullanıcıların inisiyatifine bırakarak 3 farklı çözünürlük alternatifi sunuyor. Peki bu değişikliği nasıl yapacağınızı biliyor musunuz?

Galaxy S8 kullanıcıları memnun edecek birçok özelliğe sahip, onlardan bir tanesi de ekran çözünürlüğünü istediğiniz gibi ayarlayabiliyor olmanız.

Galaxy S8’in varsayılan çözünürlüğü Samsung tarafından FHD + (2220 x 1080) olarak belirlenmiş. Fakat siz bunu dilerseniz HD+ (1480 x 720) ya da WQHD (2960 x 1440) olarak değiştirebilirsiniz. Sebebi? Bundan tam olarak emin değiliz fakat muhtemelen pil ömrü / performansıyla alakalı olabilir. Siz yine de böyle bir alternatifinizin olduğunu ve ekran çözünürlüğünü istediğiniz gibi ayarlayabileceğinizi aklınızdan çıkarmayın. Gayet basit bir şekilde bunu gerçekleştirebilirsiniz, şimdi nasıl yapabileceğinizi anlatalım.

Ayarlara gidin

Ekranı seçin

Ekran çözünürlüğünün üzerine dokunun

Mavi noktayı istediğiniz çözünürlüğün üzerine doğru sürükleyin

Benim size tavsiyem, ekranı maksimum çözünürlükte kullanmanız yönünde. Sonuçta çok daha sağlam bir ekran deneyimi yaşayacaksınız. Fakat dilerseniz Samsung’un muhtemelen pil ömrünü iyileştirmesi getirdiği 1080p ya da 720p seçeneklerini de tercih edebilirsiniz, karar sizin.

Eğer hala izlemediyseniz, aşağıdan Galaxy S8 inceleme videomuza bir göz atabilirsiniz.