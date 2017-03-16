Galaxy S8'in 6GB RAM'li Sürümü Olacak!

Galaxy S8'den yeni bir sızıntı var. Samsung, Çin pazarına özel olarak 6 GB RAM kapasitesi sunacak.

Gün geçmiyor ki Galaxy S8 hakkında yeni bir sızıntı gerçekleşmesin. Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un yakın zamanda piyasaya süreceği Galaxy S8 hakkında artık neredeyse her şeyi biliyoruz. Şimdi gelen haber ise şirketin yeni amiral gemisinin 6 GB RAM kapasitesine sahip bir sürümü de olacağı yönünde.

Yalnız hemen sevinmeyin. Bu durum gerçek olsa bile söz konusu model yalnızca Çin'de satışa sunulacak. Çin menşeili markaların yüksek RAM ve depolama kapasiteleriyle çıkarıldığını hepimiz biliyoruz. Samsung da Çin pazarında daha iyi bir konuma erişebilmek ve Çinli müşterilerin ilgisini kendi yerel markalarından Samsung'a çekebilmek için böyle bir hamle yapmış olsa gerek.

Galaxy S8 ve S8+, 29 Mart'ta gerçekleşecek resmi Samsung etkinliğinde tüm detaylarıyla tanıtılacak ve piyasaya sürülecek. Şimdiye kadar cihaz hakkında gelen detaylar 4 GB RAM ve 64 GB depolamaya sahip olacağı yönündeydi. Şimdi anlaşılıyor ki bu durum Çin dışındaki pazarlara özgüymüş.