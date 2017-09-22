Apple’ın bugün satışa sunulan cihazı iPhone 8, i5 işlemcili bir MacBook Pro ile aynı puanları aldı. Appe’ın yeni mobil işlemcisi A11, kendini Intel işlemciler karşısında da ispatlıyor.

Yeni ortaya çıkan iPhone 8 performans testleri, cihazın video düzenleme işinde Samsung’un amiral gemisi Galaxy S8’i toprağın altına gömdüğünü gözler önüne seriyor. Aynı zamanda 7. nesil Intel Core i5 işlemcili 13inç ekranlı Apple MacBook’u da geride bırakmayı başardı.

Telefonlar ve bilgisayarlar arasında bir Geekbench skor karşılartırması her ne kadar mantıksız olsa da, A11 Bionic çipine dair iddialar bunu zorunlu kılıyor. Nitekim iPhone 8’in haliyle bir bilgisayar kadar profesyonel soğutma sistemi olmadığından, video düzenleme hızı dışında MacBook Pro karşılaştırması yapmak hata olacaktır.

Uygulama açma hızı gibi basit görevler söz konusu olduğunda, artık gelinen noktaların gündelik kullanımlarda büyük farklar yaratmayacağı açık. Hem Apple hem de Samsung’un amiral gemileri eğer biraz daha hızlı uygulama açarlarsa, insan gözünün sınırlarını geçebilirler.

A11 Bionic yongasına sahip iPhone 8, ekranı dışında S8’in aynısı olan Galaxy S8 Plus ve Galaxy Note 8’in video düzenleme hızları hemen aşağıda:

Bu test sonuçları, 2 dakikalık ve 4K çözünürlüğe sahip video ile elde edildi.

Note 8'deki işlemin 3 dakikadan fazla sürdüğünü ve Apple’ın bu zorlu görevi sadece 42 saniyede tamamlayacak bir telefon çıkarttığı aşikar. Galaxy S8 Plus ise konuşmanın bile gerekmeyeceği kadar uzakta, 4 dakikanın da üzerinde vakit kaybetmiş durumda.

Tekrar hatırlatmakta fayda var ki gerçek kullanımlarda bir MacBook, elbette bir iPhone'dan daha iyi performans gösterecektir. Ancak bu, iPhone 8’in son derece etkileyici donanımlara sahip olduğu gerçeğini değiştiremez.