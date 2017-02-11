Galaxy S8'in Büyük Modeli, 'Plus' Adıyla Geliyor!

Galaxy S8'in daha büyük modeli olacak Samsung cihazı, tahmin ettiğimiz gibi 'S8 Plus' adı ile geliyor.

Aslında bu haber bizi pek şaşırtmadı diyebiliriz. Yeni amiral gemisi cihazları üzerinde çalışmaya devam eden Samsung'un Galaxy S8 cihazları ile alakalı, görsellerin de dahil olduğu pek çok sızıntı daha önceden karşımıza çıkmıştı.

Bu sızıntılara, aynı zamanda Galaxy S8'in daha büyük versiyonu olacak cihazınkiler de dahil olmuştu. Biz bu cihazdan bahsederken 'Galaxy S8 Plus' adını kullandık fakat cihazı, geçtiğimiz yılın Galaxy S'lerinde olduğu gibi 'Galaxy S8 Edge' adıyla gelme ihtimali de konuşulmaktaydı. Şimdi ise mobil cihaz sektöründe, sızıntıları ile kendinden söz ettiren @evleaks, Galaxy S8 Plus'ın logo görselini paylaşmış durumda.

Zaten hali hazırda haberlerimizde cihazdan S8 Plus olarak bahsetmekteydik. Bu sızıntı da, cihazın adının artık kesinleştiğinin göstergesi.

Yeni Galaxy S ailesinin bu ayın sonunda gerçekleşecek Mobil Dünya Kongresi'nde görücüye çıkması bekleniyor. Bazı kaynaklarda Samsung'un cihaz tanıtımını Mart ayının sonuna çekeceği de söylenmekte fakat biz Galaxy S8 ve S8 Plus'ın MWC 2017'de ortaya çıkma ihtimalini daha kuvvetli buluyoruz.