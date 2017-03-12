Galaxy S8'in Çıkış Tarihi Belli Oldu

Galaxy S8'in çıkış tarihi için iki büyük söylenti var. Samsung'un yeni amiral gemisi olan S8 ne zaman ve nasıl çıkacak?

Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S8 hakkında bugün de yeni haberler geldi. Daha önce telefonun 28 Nisan'da pazara sürüleceği konusunda bilgiler bulunsa da KGI Securities analisti Ming-Chi Kuo tarafından sağlanan bilgilere göre Galaxy S8, 21 Nisan'da piyasaya çıkacak.

Ming-Chi Kuo, söz konusu Apple olduğunda tam 12'den vuran birisi. Ancak şimdiki söyledikleri Samsung'la alakalı. Bu yüzden bu tarihe yüzde yüz diyemesek de çok yüksek bir ihtimal olduğunun altını çizmek lazım. Erteleme duyurusunun da sızıntılarıyla ünlü olan Evan Blass tarafından yapıldığını da eklemek lazım. O yüzden bu konuda kim haklı, bunu zaman gösterecek.

Kuo'nun cihaz hakkındaki diğer söylemleri ise Galaxy S8 ve Galaxy S8+ olarak iki modelin geleceğini de doğruluyor. Ayrıca ABD, Japonya ve Çin'de satılacak olan modellerde Snapdragon 835 bulunacağı, diğer ülkelerde satılacak modellerde ise Samsung'un kendi işlemcisi olan Exynos 8895 bulunacağını belirtti. Bu demek oluyor ki eğer bu bilgiler doğruysa ülkemizde satılan modelde Snapdragon işlemci olmayacak.

Samsung tarafından 29 Mart'ta düzenlenecek etkinlikle birlikte tüm bilgiler kesinliğe kavuşacak.