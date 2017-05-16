Naptın Samsung: Galaxy S8'in DxOMark Kamera Puanı Açıklandı!

Kamera performansı açısından en önemli testlerden olan DxOMark, Galaxy S8 sonucunu açıkladı. Sonuca göre, yeni telefon S7'den daha iyi değil.

Samsung Galaxy S8 çıktığı günden beri birçok teste sokuldu. Kullanıcıların telefon satın alırken en çok dikkat ettiği konulardan birisi olan kameraların, Galaxy S8 ile birazcık şüphe bıraktığı biliniyor. Telefonun kamerasının her sene olduğu gibi gelişerek geleceğini bilsek dahi rakiplerinin çift kamera teknolojisine geçmiş olması, Samsung’un eksikliği olarak gözükmeye başladı.

Her telefonun kamera performansını kontrol eden DxOMark, geçen sene yaptığı testlerde Galaxy S7 ve S7 Edge’i 88 puanla uzun süre boyunca lider konumunda tutmuştu. Sonradan Google Pixel ve Pixel XL’ın geçmesi ile liderliği kaptırmış olsalar bile uzun süre en iyi telefon kamerası olan Galaxy S7 ve S7 Edge’in ardından Galaxy S8 ve S8 Plus’ın sonuçları geldi. Yapılan sonuçlara göre Galaxy S8 ve S8 Plus’ın kamerası, tıpkı S7 gibi 88 puan aldı.

DxOMark’a göre S8, hareketsiz fotoğrafçılık ve “mükemmel otofokus” özellikleri barındırıyor. Doğru beyaz dengesi ve etkili gürültü azaltma ile başarılı bir telefon kamerası olarak nitelendirilen Galaxy S8, düşük ışık koşullarında ise istenilen performansı ne yazık ki veremiyor. S8, S7’ye göre aydınlatmanın az olduğu bölgelerde daha fazla netlik sunuyor, ancak yine de istenilen performansı tam olarak verdiğini söyleyemeyiz.

DxOMark’a göre Galaxy S8’in en iyi olduğu alanlardan birisi, videolardaki pozlama ve dinamik ağırlığı oldu. S8 4K videolarda, optik ve elektronik stabilizasyon sunuyor. Otofokusun hızlı olması sayesinde anı yakalayabildiğiniz telefonda, Dual Pixel otofokus bulunduğu için çok şaşırılacak bir durum olmadığını belirtelim.