Samsung Galaxy S8+'ın maliyetiyle birlikte ortaya çıkan ekran ücretine bakacak olursak, Galaxy S8+'ın ekranını kırdığınızda tamiri için bir telefon parası daha ödemeniz gerekiyor.

Samsung'un adeta tasarım harikası olarak nitelendirebileceğimiz yeni akıllı telefonları Galaxy S8 ve Galaxy S8+'ı şık görünüme kavuşturan en önemli detayı neredeyse tamamı çerçevesiz bir ekrana sahip olması. Birçok kişinin aklına bu ekran zarifliği ve şıklığı getirse de itiraf etmeliyiz ki Galaxy S8 ailesini gördüğümüzden beri birçoğumuz "Ekranını kırsam ne kadara patlar?" diye düşünmeden edemiyoruz.

Bu konuyla ilgili minik bir araştırma yapan GSMArena sitesi de Galaxy S8+'ın maliyet tablosuna bakarak cihazın ekranının sadece malzeme olarak Samsung'a maliyetinin 250 euro yani yaklaşık 900TL olduğunu söylüyor. Ayrıca bu fiyat sadece ekranın Samsung'a olan maliyetini simgeliyor, vergileri, işçiliği ve taşımacılığı da hesaba kattığımızda fiyat muhtemelen çok daha artıyor.

900TL'lik fiyat etiketinin üstüne servis ücretini, vergileri ve nakliye gibi giderler de eklendiğinde kaba hesapla Galaxy S8+'ın ekranını kırdığınızda en az 1500TL'yi gözden çıkarmak zorundasınız gibi görünüyor. Galaxy S7 Edge'in ekran değişim ücretinin Galaxy S8+'ın ekranının Samsung'a olan maliyetiyle eşdeğer olduğunu hesaba katarsak, daha şık ve zarif bir tasarım daha fazla masraf demek. Bu nedenle bir Galaxy S8 ya da S8+ sahibiyseniz bu haberden sonra cihazlarınızı daha büyük bir özenle kullanmanızı öneriyoruz. :)