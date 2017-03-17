Galaxy S8'in Exynos 8895'i Snapdragon 835'e Nal Toplatıyor!

Samsung'un geliştirdiği Exynos 8895 yongası, testlerde Qualcomm Snapdragon 835'i sollamış gibi gözüküyor. Yine de, Samsung Galaxy S8 dışındaki başka cihazlarda gerekli testlerin yapılmasını bekliyoruz.

Samsung yeni amiral gemisinde iki farklı yonga kullanacak. Bunlardan biri kendi ürettiği Exynos 8895, diğeri ise Snapdragon 835. Yonga kullanımları bölgelere göre farklılık gösterebilecek. Hangi yonganın hangi bölgede kullanılacağını bilmemiz şimdilik mümkün değil.

Ancak kesin olarak bildiğimiz bir şey var: Geekbench 4.0.4 performans testlerinde Exynos 8895, Qualcomm Snapdragon 835'i geride bıraktı. Sızdırılan testlerde Snapdragon 835, S8'de tekli çekirdek testlerinde 1929, çoklu çekirdek testlerinde 6084 puan elde etti.

Samsung'un medarı iftiharı Exynos 8895 ise Galaxy S8 modelinde, tekli çekirdek testlerinde 1978 puan ve çoklu çekirdek testlerinde ise 6375 puan elde etti. Testlere göre hem Snapdragon 835 hem de Exynos 8895, Huawei'nin Kirin 960 yongasını mağlup etmeyi başardı.

Yine de Samsung Galaxy S8 piyasaya çıkana kadar hiçbir şeyden tam olarak emin olmamamız gerekiyor. Zira, şirketin kendi geliştirdiği bir işlemci olduğu için Exynos'un, S8 ile daha uyumlu çalışması ve daha yüksek puanlar almış olması olasılıklar dahilinde. Kullanılan RAM ve grafik yongası da dengeleri değiştirebilir. Yine de Exynos 8895'in, Samsung Galaxy S8'de bir nebze daha yüksek performans gösterdiği söylenebilir.