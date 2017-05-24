Galaxy S8'in göz taraması yaptığı Iris tarayıcısı, fotoğraf ve lens birleşimi ile birlikte geçilebiliyor.

Galaxy S8’de yer alan Iris tarayıcı, kullanıcılara çok büyük kolaylıklar sağlıyor. Alanında başarılı olmasına rağmen daha önce Chaos Bilgisayar Kulübü’nün kolayca gösterdiği gibi, telefonunuzu tehlikeli kişilere karşı korumak için iris tarayıcı tek başına yeterli değil.

The CCC Shows, bir kişinin gözünün fotoğrafını nasıl çekebileceğinizi ve bu fotoğrafı Samsung’un iris tarayıcısından nasıl geçirebileceğinizi gösteriyor. Belirli bir uzaklıktan 200 mm’ye kadar olan bir mercek ile çekeceğiniz göz fotoğrafını bir kağıda bastırıyor ve kağıdın göz bebeklerine ıslak kontak lens koyuyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra, istediğiniz şekilde telefona erişim sağlayabilirsiniz.

Galaxy S8’in iris tarayıcısının parmak izi tarayıcısından çok daha güçlü olduğu söylenmesine rağmen, bu tarz olaylar iris tarayıcısına karşı güveni sıfıra indiriyor. Iris tarayıcısı dışında parmak izi algılayıcısının da iPhone, Samsung gibi tüm telefonlarda rahatlıkla aşılabildiği görülüyor.

Telefonlarda yer alan kilit ekranları bir şekilde geçilebiliyor. İleride çıkacak hangi uygulamanın bunu sağlayacağını bilmiyorum ancak daha uzun yıllar boyunca telefonlara yeterli güvenlik sağlanamayacak gibi duruyor. Galaxy S8’inizin iris tarayıcısı doğru koşullarda yenilebilir. Bunun için ufak bir zaman gerekli ve bu koşullar sağlandığında, tehlikeli kişiler rahatlıkla telefonunuza ulaşabilir. Fakat bu sebepten iris tarayıcısından vazgeçmemenizi öneriyoruz. Hiçbir güvenlik önleminin olmaması, amatör kişilerin bile hesabınıza kolayca erişebilmelerini sağlar.