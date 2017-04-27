Galaxy S8'in iPhone 7'den Daha İyi Olduğunu Gösteren 8 Neden

Tartışmasız bir şekilde telefonların kralı olarak tacı eline alan S8'in, iPhone 7'ye kıyasla ön plana çıkan 8 özelliğini listeliyoruz.

Samsung yeni amirali ile öyle bir dönüş yaptı ki, ne krizi ne de Android’in genel geçer sorunlarını hatırlar olduk. Akıllı telefon piyasasının şu ana kadar en iyi telefonu olduğuna dair sayısız kanıt sunabiliriz. Muhtemelen Apple’dan iPhone 8 cevabı gelene kadar durum böyle devam edecek ve Samsung, Apple’ın yetersiz kalması ile trend belirlemek için ipleri bu yıl eline alacak.

Cihaz bu kadar iyi olunca kendisinden bir önceki kral iPhone 7 ile karşılaştırmamak elde değil elbette. İki cihazın arasında tam 7 aylık bir fark var ve bu durum her ne kadar Galaxy S8’in yanında olsa da iPhone 7 de hala piyasanın en iyilerinden.

Bu içeriğimizde size S8’in iPhone 7’den neden daha iyi olduğunu gösteren 8 farklı, fakat reddedilemeyecek özelliğini listeleyeceğiz. Gittikçe kızışan savaşın Samsung lehine döndüğünü Apple’ın yanıtsız kalması durumunda beyaz bayrak dalgalandıracağını söylemek şimdiden mümkün:

7. Ekran

'Retina' teriminin tüm cazibesini bir an için bir kenara bırakın ve gerçeklere bakın: Galaxy S8, neredeyse aynı hacimde olmasına rağmen iPhone 7'den çok daha büyük bir ekrana, daha yüksek çözünürlüğe ve daha fazla piksel yoğunluğa sahip. Küçük çerçeveler ile birleşen bu durum, gerçekten kullanımı benzersiz kılıyor. Evet hafif bir kalınlık farkı var, ancak cihaz sahip olduğu ekranla bunu affettiriyor. Ayrıca daha uzun bir yapıda oluşu daha ergonomik bir kullanım sunuyor.

6. Kulaklık girişi

Apple geçen yıl, görünüşte şirketin diğer teknolojileri kullanması amacıyla 3.5 mm’lik kulaklık jakına veda etti. Bu erken gelmiş hamle eleştiri yağmuruna tutulmaya başladı ve Apple işi kutuya küçük bir dönüştürücü ekleyerek çözmeye çalıştı. Ayrıca kulaklık grişine rağmen iPhone 7’den daha üst düzey bir su geçirmezlik sertifikası bulunan S8, olur da kablosuz kulaklık kullanmak isterseniz buna da izin veriyor. Nitekim içinden çıkan AKG kulaklıklar sizi bu sevdadan vazgeçirebilirler, bizden söylemesi.

5. Güvenlik seçenekleri

Galaxy S8'de çok fazla kilit açma seçeneği var. Öte yandan iPhone 7'de (kuşkusuz çok iyi) TouchID var, ama hepsi bu ve bir de yedek PIN seçeneği. Öte yandan Galaxy S8, tanıdık PIN / şifre / desen seçeneklerinin yanı sıra bir yüz tanıma özelliği getirdi. Ayrıca bir parmak izi tarayıcı ve bir iris tarayıcıya sahip. Daha fazlası her zaman daha iyi değildir, ancak TouchID ve S8 parmak sensörü eşit derecede iyi olduğunda, tüm diğer S8 seçenekleri, -özellikle de iris tarayıcı- sadece güvenlik açısından uzaklardan 90’a gol atıyor.

4. MicroSD

Galaxy S8, iPhone 7'den iki kat daha fazla alana sahip. Evet, iPhone 7 hem 128 GB hem de 256 GB depolama alanı seçenekleri ile birlikte geliyor ancak Galaxy S8 sahipleri, istedikleri zaman telefonlarına yalnızca bir microSD kartı ekleyerek durumu eşitlemiş oluyorlar. Galaxy S8 256GB’a kadar microSD destekliyor. Yetmez mi? Elbette yeter.

3. Tasarım

Galaxy S8’in iPhone 7’den çok daha fütüristik görünmesinden değil, cihazların arka yüzeylerinden bahsediyoruz. Aklınıza gelmediyse belirtelim: Lens çıkıntısı. Apple’ın kibar bir tasarıma yapabileceği en büyük “ihanetlerden”. Herhalde tasarımcı “Nasıl olsa kılıfla kullanıyorlar yea!” diye düşünüp, gerçekten de kılıfla kullanıldığında sırıtmayan bir tasarım yapmış. Tamam Apple, telefonu incelttin, kamera desen müthiş ancak o çıkıntı çok insanı terapilik duruma getirdi. Haberin var mı?

2. Kablosuz şarj ve pil

Kablosuz yapacaksan kulaklık değil önce şarjı yap, diye boşuna dememişler. Samsung’u ballandırmak için demiyoruz ama iPhone 7'nin metal kasası, kablosuz şarjın bir seçenek olmadığı anlamına geliyor. Söz konusu kablosuz şarj iPhone’larda hiçbir zaman seçenek olmadı. Galaxy S8, kablolu hızlı şarj ve kablosuz şarjı desteklemekle kalmıyor, aynı zamanda kablosuz hızlı şarj işlemi de yapıyor. iPhone 7'nin sunduğu tek şey var: Kablolu şarj, kablosuz kulaklık. Ayrıca yeri gelmişken S8 bataryasının daha uzun süre dayandığını belirtelim.

1. Özelleştirme

Bunu tipik "Android'in iOS'tan daha özelleştirilebilir" olduğu anlamında söylemiyoruz. Samsung'un bu kez normalden daha fazla özelleştirme seçeneği eklediğini belirtiyoruz. Kendi kilit ekranı kısayollarınızı seçebilir ve ek gereçleri saatin arkasına yerleştirebilirsiniz. Hem Bixby hem de Google Assistant arasında bir seçim yapma şansı ile liste uzayıp gidiyor. Buna karşılık, iPhone 7 sadece farklı bir klavye seçmenize izin veriyor.