  • Galaxy S8'in Kamerası 1000 FPS Video Çekebilecek

Galaxy S8'in Kamerası 1000 FPS Video Çekebilecek
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Galaxy S8'in Kamerası 1000 FPS Video Çekebilecek
Samsung'un yeni amiral gemisi, ağır çekim kalitesinde Sony'yi aratmayacak. İşte detaylar...

Samsung'un yeni çıkacak amiral gemisi olan Galaxy S8 hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Bu haberde detaylarını paylaşacağımız konu ise 12 megapiksellik kamerasının saniyede 1000 kare çekebileceği.

Galaxy S8, 12 MP kamerası ile fazla iddia oluşturmuyordu. Ancxak bu yeni gelişme, Sony Xperia XZ Premium ile eşdeğer bir performans vaat ediyor. Endüstri kaynaklarından gelen bilgilere göre cihaz saniyede 1000 karelik ağır çekim videoları oluşturabilecek. Cihazın iris tarayıcısı da 3,7 MP kapasitesine çıkarılmış. Bu sayede iris tarayıcısı daha iyi işlev görecek.
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S7 ile aynı kameraya sahip olan cihaza bu sefer DRAM eklenmiş görünüyor, bu sayede daha yüksek FPS'ler elde edilebilecek. MWC 2017'de tanıtılan Sony Xperia XZ Premium da Sony IMX400 sensörü sayesinde bu işlevi kullanıcılara sunacak. Ancak Samsung aynı lens ve sensörü kullanmıyor. 29 Mart'ta resmen tanıtılacak olan telefonun ön tarafında da 8 megapiksellik kamera bulunacağını ekleyelim.

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Kaynak : http://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_s8_will_shoot_1000_fps_videos-news-24002.php
Etiketler: galaxy s8, sony xperia xz
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