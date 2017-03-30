Galaxy S8'in Kamerasını Her Seferinde Temizlemeniz Gerekecek!

Samsung'un yeni amiral gemisi Galaxy S8'in kamerasını kullanmadan önce lensi temizlemek gerekecek. Telefonun kamerası ile parmak izi okuyucuyu yan yana koyan akıllı mühendisler sağ olsun.

Samsung Galaxy S8, konsept olarak çok kullanışlı bir cihaz, özellikle tasarımı ile herkesin beğenisini kazanan cihaz, tasarım konusunda hata sayılabilecek bir şeyle karşılaştı. Bildiğiniz gibi, Galaxy S8’lerin parmak izi okuyucu, kameranın yanında bulunuyor. Bu durum telefonun kilidini ne zaman açsak kamera lensinin kirleneceği anlamına geliyor.

Samsung, ürün yayınlanmadan önce bu olayın farkına varmış olacak ki, telefonun kamerasına bir bildirim koymuş. Galaxy S8 ve S8 Plus’ın kamera uygulaması uygun gördüğü durumlarda telefonunuzun kamera lensini temizleyin diye uyarıda bulunacak. Yüksek ihtimal bu durum başlarda düşünülmedi ve kontroller devam ederken bu sorunun farkına varıldı. Samsung’un bu kontrolü koyması hoş karşılanacak bir şey. Ancak bu bildirimin ne sıklıkla ve nasıl çıkacağı asıl soru. Her kamera açılışında çıkacaksa burada bir sorun var demektir. Kullanıcıları sıkmadan arada sırada bu olayı hatırlatması daha uygun olacaktır.

Tabii, telefonun yalnızca parmak izi okuyucusu yok. Parmak izi okuyucusu yerine, göz taraması yapan Iris tarayıcısı gibi özellikleri kullanabilirsiniz. Ancak, yeni modellerde kamera ile parmak izi okuyucuyu birbirinden ayıracaklardır. Umarız..