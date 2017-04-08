Samsung Galaxy Note 8 Çalışır Halde Sızdırıldı!

Samsung'un bu yılın sonlarına doğru duyuracağı yeni üst seviye telefonu Galaxy Note 8 çalışır halde görüntülendi. İşte iddialara göre yeni Galaxy Note 8!

Samsung'un yeni amiral gemisi telefonları Galaxy S8 ve Galaxy S8+'in tanıtılmasının üzerinden daha iki hafta geçmeden şirketin yeni üst seviye akıllı telefonu Galaxy Note 8'e ait olduğu edilen ilk önemli sızıntı geldi. Samsung Galaxy Note 8, çalışırken görüntülendi! Sızıntıya göre yine Galaxy s8 gibi şık bir telefon Note serisinde de bizi bekliyor.

Slash Leaks tarafından paylaşılan sızıntıyla birlikte Galaxy Note 8 modelinin Galaxy S8'e göre biraz daha keskinleştirilmiş kenarlara sahip olduğunu ve ekranın üst ve alt kısmındaki çerçevelerin Galaxy S8'e oranla biraz daha kaba ancak diğer birçok akıllı telefona göre şık ve zarif durduğunu görüyoruz.

İşte sızdırılan Galaxy Note 8:

Aynı zamanda sızıntı sadece bu fotoğraftan ibaret olsa da şimdiden Galaxy Note 8'in Galaxy S8+'a göre büyük bir telefon olduğu kesin. Bu büyüklük farkını cihazın etrafındaki tuşlardan da anlayabiliyoruz. Öte yandan cihazın arka yüzeyinin nasıl olacağı şimdilik bilinmiyor.

Peki bu sızıntı gerçek mi?

Henüz Galaxy Note 8 hakkında bir sızıntı için erken olduğunu düşünebilirsiniz ancak Samsung yöneticileri Galaxy S8 lansmanında Note 8 üzerine çalışıldığının ve artık telefonun tamamlanmak üzere olduğunun ipuçlarını vermişti. Aynı zamanda Note serisinin genellikle Haziran ayı gibi tanıtıldığını varsayarsak büyük ihtimalle görselde gördüğümüz fotoğraf gerçekten de Note 8 modeline ait.

Galaxy Note 8 ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.